Deutsche Telekom prerobil za kvartál viac ako miliardu eur

FRANKFURT. Deutsche Telekom (DT) zaznamenal v 1. štvrťroku 2009 stratu 1,1 miliardy eur (33,14 miliardy Sk). Pritom jeho tržby medziročne vzrástli o 6,2 % na 16 miliárd eur (482,02 miliardy Sk). Dnes o tom informovalo vedenie nemeckej telekomunikačnej spoločnosti, ktorá sídli v Bonne. Vlani v 1. štvrťroku bol zisk DT 924 miliónov eur (27,84 miliardy Sk).

Šéf DT Rene Obermann uviedol, že zhoršenie najdôležitejšieho ukazovateľa spoločnosti súvisí s dôsledkami hospodárskej krízy na sektor a so zostrením konkurenčného boja na trhu najmä v Británii.

DT podľa agentúry AP nezverejňuje podrobnejšie štvrťročné výsledky a neuverejnil ani odhad vývoja svojho hospodárenia do konca tohto roka. Koncom apríla však spoločnosť zverejnila správu, že v tomto roku bude jej zisk o 2 až 4 % nižší než vlani. Rok 2008 skončila s prevádzkovým ziskom 18 miliárd eur (542,27 miliardy Sk).

Zisk Telkomu na Slovensku klesol



Skupina Slovak Telekom (ST) zaznamenala za prvé tri mesiace tohto roka medziročný pokles celkových konsolidovaných výnosov o 2,6 % na 244,469 mil. eur. Podľa zverejnených informácií spoločnosti ST dosiahli výnosy z mobilnej komunikácie v prvom štvrťroku 139,6 mil. eur, čo predstavuje ich medziročný pokles o 1 %. Celkové výnosy zo služieb pevnej siete medziročne poklesli o 5,5 % na 113,054 mil. eur. Podľa predsedu predstavenstva a prezidenta ST Miroslava Majoroša odrážajú výsledky prvého štvrťroka dopady plynovej krízy v prvých dvoch mesiacoch tohto roka a pokles ekonomického vývoja na Slovensku. "Vďaka dlhodobému programu zefektívňovania činností firiem v skupine, ako aj zatraktívňovaniu ponuky produktov a služieb, bol v prvom štvrťroku zaznamenaný len mierny pokles finančných ukazovateľov," uviedol k výsledkom Majoroš.

Konsolidovaný zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) dosiahol za prvý kvartál 111,217 mil. eur, čo predstavuje jeho medziročný pokles o 2,6 %. Čistý štvrťročný zisk skupiny medziročne poklesol o 0,8 % na 37,297 mil. eur. "Prezentované výsledky sú výsledkom stále sa rozširujúcich širokopásmových služieb vo fixnom i mobilnom prístupe, služieb internetového a mobilného obsahu, platenej televízie a veľkoobchodných služieb," informoval Majoroš.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Celkové konsolidované výnosy skupiny Slovak Telekom dosiahli v minulom roku hodnotu 1,029 mld. eur, čo predstavuje ich medziročný nárast o 0,8 %. Čistý zisk skupiny za vlaňajšok predstavoval 117,14 mil. eur.

SITA