ST v 1. kvartáli s výnosmi z pevných liniek 113,1 mil. €

7. máj 2009 o 11:02 SITA

BRATISLAVA 7. mája (SITA) - Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) dosiahla v prvom kvartáli 2009 z oblasti pevnej siete čistý zisk 111,3 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 938,2 %. "Tento výnimočný nárast bol dosiahnutý predovšetkým vyplatením dividend zo spoločnosti T-Mobile Slovensko," uviedla ST vo svojej tlačovej správe o hospodárení za prvý kvartál tohto roka. Zisk spoločnosti pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) medziročne poklesol o 7,6 % na 43,6 mil. eur. Celkové výnosy z pevných liniek medziročne poklesli o 5,5 % na 113,1 mil. eur. "Reportovaný pokles výnosov z pevnej hlasovej služby bol čiastočne vyvážený rastom výnosov širokopásmového internetu," uviedla spoločnosť.

ST evidoval ku koncu marca tohto roka 1,123 mil. telefónnych prípojok, čo predstavuje ich medziročný pokles o 1 %. Okrem tohto počtu evidovala firma ďalších 356 tis. DSL prístupov, čo oproti prvému kvartálu minulého roka predstavuje nárast o 24,8 %. Počet verejných telefónnych automatov medziročne poklesol o 7,1 %, pričom k 31. marcu tohto roka ST evidoval 7 tis. automatov. V sieti ST sa za prvé tri mesiace pretelefonovalo 478 mil. minút, pričom v prvom štvrťroku 2008 to bolo 583 mil. minút. Celkový mesačný priemerný výnos na zákazníka (ARPA) dosiahol 16,2 eura, čo predstavuje jeho medziročný pokles o 3,3 %.

Výnosy z poskytovania hlasových služieb zaznamenali medziročne pokles o 9,9 % na 49,6 mil. eur. Z dátovej komunikácie poklesli výnosy o 4 % na 14,8 mil. eur. Naopak výnosy z poskytovania služieb IP/internetu vzrástli o 5 % na 23,3 mil. eur. "Hnacou silou rastu bol hlavne zvyšujúci sa počet zákazníkov služby DSL, ktorý medziročne narástol o 71 tis.," informovala spoločnosť. Výnosy spoločnosti Zoznam a Zoznam Mobile poklesli o 23,6 % na úroveň 1,128 tis. eur. Zisk EBITDA poklesol o 70 % a dosiahol 73 tis. eur.

"Vývoj v prvých troch mesiacoch tohto roka potvrdil správnosť strategického rozhodnutia sústrediť sa na služby širokopásmového internetu a platenej televízie," uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a prezident ST Miroslav Majoroš. Ako ďalej pokračoval, spoločnosť pokračuje v stratégii rozširovania pokrytia územia optickou infraštruktúrou, pričom v tomto roku chce budovať pokrytie aj v menších mestách. "V oblasti hlasových služieb sa nám darí pozicionovať pevnú linku ako rodinnú linku, prostredníctvom ktorej je možné výhodne volať do všetkých sietí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí," informoval Majoroš.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Výnosy spoločnosti Slovak Telekom z oblasti pevných liniek dosiahli v minulom roku 477,088 mil. eur a zisk EBITDA 195,415 mil. eur.