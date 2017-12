Ďalší prídavok k Falloutu 3 sa borí v problémoch

7. máj 2009 o 11:00 Ján Kordoš

Keď sa na Xbox Live Marketplace objavila chybná verzia The Pitt, ktorá zobrazovala nekorektne niektoré lokácie a v hre sa vyskytli aj ďalšie technické problémy, bolo mnoho hráčov právom nahnevaných. Ani tretí prídavok Broken Steel sa nevyhol problémom. Situácia je doslova zúfalá a mnohí sa sťažujú na amatérizmus vývojárov. PC verzia totiž obsahuje bug, ktorý nielenže neumožní prídavok spustiť, ale zároveň zablokuje celú hru, takže si po nainštalovaní nezahráte ani pôvodný Fallout 3. Na probléme Bethesda samozrejme pracuje a ospravedlňuje sa, no nič to nemení na fakte slabého betatestu.

Niekedy je výhodou, že slovenskí hráči k týmto rozširujúcim balíkom nemajú prístup - pokým si samozrejme nezaregistrovali zahraničné konto na Xbox Live / Games for Windows a kúpili Fallout 3 v zahraničí.

Zdroj: Kotaku,Gametrailers