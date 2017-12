Electronic Arts: Aj napriek miliardovej strate zostávame optimisti

7. máj 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Poďme však od čísel priamo k hrám. Vysokým predajom sa mohlo pochváliť len niekoľko projektov, medzi ktorými však nájdeme aj niekoľko priemerných, ktoré nesplnili vysoké očakávania, no predávali sa veľmi dobre. Celkovo EA vydalo 111 hier bez titulov pre mobilné telefóny (vo fin.roku 2008 ich bolo 147) a z nich sa 31 videohrám podarilo prekonať hranicu 1 milióna predaných kusov hier. Najlepšie si viedli FIFA 09, Madden NFL 09 a prekvapujúco i tragické Need for Speed: Undercover. Každá hra si našla viac ako 5 miliónov zákazníkov.

Dobre si viedlo aj Spore s 2 miliónmi predaných kusov, no očakávania naplnené rozhodne neboli. Podobný boom ako sérii The Sims sa projektu Spore od Maxisu zopakovať nepodarilo. Silné predaje zaznamenali kvalitné (Skate 2, Rock Band 2, Left 4 Dead) i pomerne slabé hry (Lords of the Rings: Conquest). Podľa posledných informácií sa napokon vyšplhala na uspokojivú úroveň aj predajnosť sci-fi hororu Dead Space. Vynikajúca hra Mirror´s Edge doplatila na svoj originálny námet a nesplnila vysoké očakávania.

Electronic Arts sa začalo výraznejšie dariť s hrami pre Nintendo Wii a Nintendo DS. Hoci zo začiatku tieto platformy ignorovali, veľmi rýchlo vo vedení zistili, že im ušiel vlak a snažia sa túto dieru vo svojom portfóliu zaplátať. Napriek tomu ostávajú v Electronic Arts optimistami a veria v obrat. Len z digitálneho predaja očakávajú príjem 400 miliónov dolárov, no až čas ukáže, či nemali len veľké oči.

Svojim prehlásením prekvapil Eric Brown, ktorý povedal, že momentálne je PC najväčšou hernou platformou, ktorá zaznamenala oproti predošlému roku výrazný posun smerom dopredu. V Electronic Arts si začínajú uvedomovať silu digitálnej distribúcie hier pre PC a budú sa mu viac venovať, pretože sa im otvárajú úplne nové možnosti. Často sa totiž stane, že v „neherných“ regiónoch vychádzajú hry s veľkým meškaním, a preto si hráči zaobstarávajú hry nelegálnou cestou. Ak by EA zvolilo nižšie ceny svojich hier (hlavne na ich predraženom EA Store), hernej obci by to pomohlo.

Prehľad vydaných hier za fiškálny rok 2009 (1. apríl 2008 – 31. marec 2009) podľa platforiem. Číslo v zátvorke uvádza koľko hier predalo EA na danú platformu v FR 2008 PS2: 14 hier (-1)

PS3: 23 hier (+6)

Xbox 360: 26 hier (+7)

Wii: 21 hier (+7)

Xbox: 1 hra (-1)

GameCube: 0 (-1)

PC: 32 hier (+11)

PSP: 8 hier (-1)

DS: 22 hier (+10)

GBA: 0 (-1)

Zdroj:Kotaku