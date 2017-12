Čakanie na Duke Nukem Forever sa skončilo

7. máj 2009 o 9:20 Ján Kordoš

Na Duke Nukem Forever totiž môžeme s pokojným svedomím zabudnúť, vývojársky tím 3D Realms sa rozpadol a podľa neoverených informácií priamo zo stránky tvorcov či iných správ, je to definitívne. Žiadne oficiálne prehlásenie od samotných 3D Realms nepadlo. Vydavateľom Duke Nukem Forever mala byť spoločnosť Take 2, avšak išlo len o spoluprácu, nijak aktívne vývojárov nepodporovala. Celý projekt si 3D Realms platili sami a výsledok nemôže nikoho prekvapiť. Bez akýchkoľvek príjmov z nových hier sa vyžiť nedá.

Take 2 odmietlo situáciu komentovať, do vnútra 3D Realms nevidí, no ak sa táto fáma potvrdí, je pravdepodobné, že sa pokúsi aspoň získať značku Duke Nukem. Kto vie, či slávnu, dnešní hráči o tejto hre zrejme vôbec nepočuli.

