Európa pirátov odpájať nebude

Návrh o odpájaní internetových neporiadnikov a pirátov v Európskom Parlamente neprešiel. Kritici, ktorí volali po zdravom rozume, návrhu vyčítali, že poskytovateľov internetu staval do pozície sudcov. Internet budete môcť bez postihov používať tak ako do

7. máj 2009 o 8:55 Milan Gigel

posiaľ.

Aj keď europoslanci ešte pred týždňom mali jasno v tom, že podporia sporný návrh, stredajšie hlasovanie ukázalo, že mnohí z nich svoj postoj prehodnotili. Telekomunikačný balíček kvôli spornej klauzule o internetovom odpájaní neprešiel.

Prevážili hlasy, že by bolo nesprávne zasahovať do práv spotrebiteľov bez toho, aby o tom rozhodol súd. Nový návrh by mal počítať s tým, že poskytovatelia internetu budú svojich zákazníkov „odstrihávať“ až po tom, čo súd rozhodne o tejto potrebe.

České predsedníctvo zažilo pri hlasovaní o schválení balíčka šok. Poslanci, ktorí pri finálnom návrhu vyjadrili súhlasný názor s jeho obsahom, pri hlasovaní vyjadrili pravý opak - nesúhlas. Vedenie Európskeho Parlamentu tak musí podať hlásenie Európskej Rade o tom, ako bude postupovať ďalej.

Samotné zamedzenie prístupu k internetu však nie je len otázkou toho, koho a za akých podmienok. Poskytovatelia by museli vytvoriť centralizované registre a viesť evidenciu. To by však nezabránilo tomu, aby si potrestaný internetista objednal služby na iné meno, alebo ich využíval v internetových kaviarňach či verejných hotspotoch.

Napokon neschválený nvrh navyše neriešil otázku, prečo by poskytovatelia internetu mali prichádzať o svoje peniaze z predaných služieb bez kompenzácie.