Bláznivé rebríčky predaja PC hier

NPD Sales Charts (19. - 25 apríl)

1. WoW: Wrath of the Lich King

2. The Sims 2 Double Deluxe

3. WoW Battle Chest

4. Left 4 Dead

5. Empire: Total War

6. Demigod

7. Company of Heroes: Tales of Valor

8. World Of Warcraft

9. Spore

10. The Sims 2 Apartment Life

Steam Charts (do 4. mája)

1. Left 4 Dead

2. Killing Floor

3. HAWX

4. Counter-Strike Source

5. Empire: Total War

6. Velvet Assassin

7. Dawn of War II

8. King's Bounty: The Legend

9. The Orange Box

10. Fallout 3

Direct2Drive Charts (26. apríl - 2. máj)

1. Neverwinter Nights 2: Mysteries of Westgate

2. Assassin's Creed Director's Cut

3. Far Cry 2 w/ Fortunes Pack Bundle

4. Call of Juarez

5. FINAL FANTASY XI

6. Civilization 4

7. DCS: Black Shark

8. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2

9. Cryostasis

10. Rome: Total War Gold Edition