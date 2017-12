Dragon Age: Origins - rozsiahly pohľad na zaručený tohtoročný hit

Každý hráč má jeden alebo hneď niekoľko obľúbených herných vývojárskych tímov, ktoré môžu priniesť akúkoľvek správu o akejkoľvek hre a dotyčná osoba verí, že to bude bomba bez ohľadu na reči z PR kampane.

6. máj 2009 o 12:35 Ján Kordoš

Pre niekoho je to možno Valve, iného hráča príjemne zamrazí pri spomenutí si na Rockstar a určite sa nájdu i takí, ktorým zvlhne pohľad pri Bethesde. My máme svojich čiernych koňov taktiež hneď niekoľko, pri ktorých (minimálne spočiatku) prevláda nad predstavenou hrou nadšenie a až neskoršie vytriezvenie pri písaní recenzie vypovedá o nie dokonalej hre od nie dokonalých vývojárov. Predsa však existuje vývojársky tím, ktorý počas svojej existencie nevydal zlú hru. Nesklamal nás. Bioware – továreň na herné hity.

Vŕtať sa v histórii Bioware by bolo samozrejme príjemné, spomienky potešia, avšak to by sme mohli pri lahodnom vínku sedieť do rána. Preto to radšej skrátime a odkážeme vás na tabuľku niekde na konci tohto článku, kde sa aspoň v krátkosti venujeme jednotlivým herným projektom kanadských vývojárov. Ak hráčovi poviete Bioware, istotne zo seba okamžite dostane skratku RPG. Hranie sa na hrdinov – či už v sci-fi alebo fantasy univerze – dokázal, teraz už 700-členný, ambiciózny kolektív pripraviť do podoby, kedy vás to jednoducho chytiť muselo. Samozrejme, očakával sa trochu náročnejší prístup, museli ste hre venovať dostatok času, ktorého žrútom sa napokon stala. Lenže nech sa pozrieme naľavo (fantasy) alebo napravo (sci-fi), či Bioware čerpalo z licencie alebo nievždy išlo o skvelú hru.



Pôvodne sa na Dragon Age: Origins začalo pracovať už pred 5 rokmi, no produkčná fáza a prípravy základu hry boli tvorené len niekoľkými vývojármi, takže všetko napredovalo pomerne pomaly. Medzitým však štúdio naberalo ďalšie a ďalšie skúsenosti. Dragon Age: Origins bude klasickým fantasy RPG, v ktorom si na začiatku vytvoríte postavu, cestou naberiete parťákov a porazíte zlo. Čiže priemer? Kdeže, tou klasikou sme mysleli hardcore RPG, nepriameho, duchovného nasledovníka Baldur´s Gate, klasiku v podaní Bioware. Žiadne akčné zamerané RPG (Fallout 3), ale poctivé piplanie sa postavou/postavami.

Základná príbehová linka nemôže byť iná: boj proti odvekému zlu. Dôležitým faktom bude ako nám tvorcovia podajú zápletku, ale ako sa k tomuto questu prepracujeme, akým spôsobom zviažu hráča s touto dôležitou úlohou. V tomto prípade bude Dragon Age: Origins v dnešnej dobe originálom. Stretli sme sa s tým už pri akčnom Sacred 2, no tentoraz nepôjde len o voľbu postavy, ktorá nás automaticky vyhodí na inom mieste mapy. Vyberieme si rasu, pohlavie, jedno z povolaní (bojovník, mág...), prispôsobíme jednotlivé vlastnosti a tým len čiastočne definujete svoju postavu. Dôležitým sa stane aj následná voľba pôvodu (origin). Ide o niekoľko osobitných príbehov, z ktorých bolo zverejnených len niekoľko. Nejde o niekoľko desiatok minút, ktoré strávite na mieste X, aby ste sa po prejdení tutoriálu ocitli v centrálnej pevnosti a vydali zabiť zlého draka/obra/kohokoľvek už len jedným spôsobom. Tak to fungovať nebude. Keďže je svet v Dragon Age: Origins obrovským univerzom, v ktorom má každá rasa svoje osobitné miesto, históriu, problémy, príbehy, nebude žiadne putovanie rovnaké. To, že v konečnom dôsledku sa stretnú jednotlivé rasy a vy si sami vyberiete, koho vezmete do svojej partie, je len ďalším dôvodom na opakovanie termínu znovuhrateľnosť.

Hlavná zápletka je však pomerne prostá. Kým si vybalansujete svojho hrdinu, prejdú odhadom dve-tri hodinky. Ľudia budú začínať vo vlastnej pevnosti a svoju silu pri boji proti zlu (tu nazvanému Dark Spawn) musia najprv dokázať. Hlavnou úlohou je uspieť v skúškach a pristúpiť do služieb Grey Wardens. Tu sa spoja príbehy všetkých voliteľných postáv, no netreba zabúdať na to, že už hneď zo začiatku ste si zvolili ďalšiu cestu, ktorá sa postava od postavy líši. Pri ďalšom spustení hry sami uvidíte rozdielnosť jednotlivých postupov. Príbehové linka sa síce na niektorých dôležitých miestach spája, no po prejdení týmto „checkpointom“ (prípadne ich podľa zlomov v príbehu môže byť viac) sa vetví do ďalšieho/ďalších stromu/ov.

video //www.sme.sk/vp/4876/

Ono celý svet Feralden nemôžeme považovať za typické fantasy univerzum ako ho poznáme z Tolkiena. Striktné rozdelenie medzi dobro a zlo tu nejestvuje. Celý svet je vykreslený v pochmúrnych farbách. Nie je to však len o grafickom spracovaní, dôležité je zobrazenie pováh rás v zápornom zmysle slova, pričom realitou sa stane rasizmus, urážanie, agresivita, zaslepenie bohatstvom, arogancia – jednoducho to, čo dobre poznáme z bežného života. Koho okamžite napadol Sapkowskeho Zaklínač, trafil klinček po hlavičke. Podobné prvky badať u oboch hier a je zrejmé, že takéto „dospelé“ RPG hráčom zachutili, pretože sa s postavami dokážeme nielen lepšie stotožniť, ale nám životné voľby nepripadajú tak umelé.

Možností bude hneď niekoľko a jednotlivých hrdinov budeme v niekoľkohodinovom úvode dynamicky meniť plnením konkrétnych úloh. Tým si vytvoríte nielen postavu ovládajúcu určité schopnosti, spôsoby boja apod., ale zároveň ovplyvníte nasledovné putovanie príbehovou líniou. Tak napríklad elfov v Dragon Age: Origins môžeme rozdeliť na dve skupiny: prvá je akousi podradnou rasou ľudí, slúži im v mestách ako banda otrokov a vznešení elfovia stále obývajú lesy ďaleko od ľudí. Možnosti ako začať, ako vyvinúť svoj charakter bude hneď niekoľko, pričom utláčanie elfov v ľudských mestách je samozrejmé a ako sa zachováte (z pohľadu oboch strán: ako ľudia budete hrubí k otrokom alebo nie a v úlohe elfa budete znášať urážky alebo sa vzbúrite?), tak zamiešate karty, ktoré vám neskôr osud rozdá.

Venovať sa obšírnejšie tejto téme je zbytočné, obrovské možnosti manévrovania s postavami sú zrejmé na prvý pohľad. V minulosti sa po prvýkrát objavili základné piliere dnešnej slobody v rozhodovaní. Na začiatku to bolo primitívne rozdelenie dobro a zlo (Knights of the Old Republic, Fable), neskôr sme sa začali pohrávať s osobitým prístupom (Mass Effect, Zaklínač). V niektorých prípadoch budeme mať možnosť voľby jasne danú (zachráň dobrého, znič zlého), no podobných typov úloh bude minimum, častejšie sa dostaneme k typickému rozhodovaniu, kedy budeme musieť buď pomôcť jednej strane alebo druhej, či dokonca pri dostatočnom zozbieraní indícií vyriešiť problém k prospechu oboch strán. Lenže ani to nebude všetko, niekedy sa dostaneme k ťažkému rozhodovaniu medzi menším zlom. Aj keď žiadne menšie zlo vlastne neexistuje. Morálne voľby nás fascinovali už v spomínanom Zaklínačovi a ovplyvňovanie v budúcnosti na základe vášho počínania je v Dragon Age: Origins zaručené.

O pár riadkov vyššie boli spomenuté indície. Dragon Age: Origins bude odmeňovať skutočných hardcore hráčov rozšírenými možnosťami ako pri rozhodovaní, tak aj rozhovoroch. Práve rozhovory budú fungovať na báze voľby nálady, ale zároveň sa budeme môcť pýtať na témy, s ktorými sme sa počas hrania stretli. Ak nebudeme vedieť všetky súvislosti, v rozhovoroch nedostaneme možnosť sa na danú tému pýtať. Podľa prvých ukážok rozhodne zaujal model mimiky tvárí rozprávajúcich postáv, podľa ktorého sme okamžite postrehli reakciu na hrdinom položenú otázku, respektíve odpoveď na otázku NPC. Priamočiary beh za dokončením príbehu bude tým pádom značne kontraproduktívny a hra tak nenápadne núti k bádaniu. Aby to nebolo všetko, to, či sa k jednotlivým témam a questom dostanete, závisí aj od zloženia skupiny hrdinov. Celkový počet zúčastnených je obmedzený na päticu, takže okrem vami vytvoreného hrdinu máte miesto pre štvoricu ďalších charakterov. Podobne ako v Baldur´s Gate sa môžeme tešiť na vyhrotené stavy nielen pri komunikácii s okolím, ale aj priamo v skupine, kedy môže dôjsť ku konfliktu medzi členmi partie. Dokonca sa oficiálne hovorí o ¼ z celkového počtu dialógov, ktorá je určená na rozhovory medzi samotnými členmi vašej družiny. Bude to skutočne RPG ako zo starej školy.

Jeden príklad za všetky. Čarodejnica Morrigan predstavuje typicky vyhranenú NPC postavu. Stráni sa spoločnosti ľudí, takže by sme mohli očakávať, že sa ich bojí, no je tomu úplne naopak. Ľudia sa v skutočnosti boja čarodejnice, pretože jej mágia je silná. Morrigan zároveň ľudskou rasou až fanaticky pohŕda, nemá ju príliš v láske a dáva to najavo. Prijať ju do partie znamená výrazne zvýšiť svoju bojovú silu, no zároveň dávate zelenú rozbrojom v kolektíve. A ako veľmi dobre vieme, kde nie je kolektívny duch, nie je nič.

video //www.sme.sk/vp/8089/

Trojrozmernosť síce priam nabáda k akčne riešeným bojom, avšak netreba sa obávať bezduchého klikania. Boj budeme môcť samozrejme kedykoľvek zastaviť, rozdať jednotlivé príkazy každej postave či dokonca určiť automatické akcie (liečenie pri určitom poškodení, používanie daných zbraní v závislosti od vzdialenosti atď.). Nepôjde o to, ako často kliknete, ale rozhodovať bude skôr rozvážne určovanie kedy a akým spôsobom je vhodné zaútočiť. Že tento systém funguje vynikajúco, nám predviedol (znovu) Zaklínač, čo svedčí o jeho kvalitách a z dnešného pohľadu i nadčasovosti. Dragon Age: Origins by malo ísť ešte ďalej. Nezabudnite, ovládať budete celú skupinu. Ďalej sa hovorí o kombinovaní vhodných schopností (alebo kúziel u mágov), takže vytvorenie účinného komba bude pri silných protivníkoch nutnosťou. Predstavte si to ako lištu s jednotlivými schopnosťami, ktoré sa po aktivovaní budú určitý čas dobíjať a dovtedy si budete musieť vystačiť s inými alebo základnými útokmi. Zbrane nebudú padať z každého zabitého protivníka, inventáre postáv sa nebudú plniť extrémne rýchlo. Toto bude RPG, kde sa musíte s každým protivníkov doslova vyhrať a víťazstvo vybojovať.

To, že bude Feralden temným svetom, už viete, no zároveň vás čaká dobre známa otvorenosť, ktorej realistické fungovanie vývojári dokumentujú na fakte, že niektoré zvieracie druhy bude možné vyhubiť, prípadne začnú migrovať zo svojich pôvodných miest. Niečoho podobného sme sa mali dočkať už v pôvodnom Stalkerovi, no práve komplexnosť vytvoreného sveta (a hlavne jeho nefunkčnosť) zabránila ukrajinským vývojárom, aby s tým prišli prví. Dragon Age: Origins samozrejme okrem typicky hardcore prvkov nesie aj niekoľko zľavnení z drastických nárokov skúsených hráčov. Už dávnejšie sa Bioware vybralo cestou radšej menšieho sveta, ale s veľkou hustotou questov. Podobne tomu bude i pri súbojoch, kedy stačí, ak jeden hrdina zostane živý a skolí nepríjemného protivníka, ostatní okamžite ožijú.

Pokračovať by sa dalo ďalej, na internete sa povaľuje mnoho ukážok zo samotného hrania (viď nižšie). My sme vám len chceli ukázať RPG, ktoré pochádza zo starej školy, no zároveň sa snaží prispôsobiť modernej dobe tak, aby harcovníci zbytočne nefrflali a začiatočníci neodpadávali od únavy už pri tvorbe postavy. Navyše vývojári z Bioware veľkoryso prehlásili, že Dragon Age: Origins bude primárne PC hra – pôvodne mala vyjsť už v polovici marca, no finančná kríza napokon donútila vydavateľa (Electronic Arts) zjednotiť vydania všetkých verzií do jedného termínu. Aj preto si budeme musieť počkať až do začiatku novembra. Dragon Age: Origins je však projektom, kde sa tých pár mesiacov navyše určite stihne ešte čo to vyladiť a my sa len obávame, či nepadne najvyššie možné hodnotenie. Bioware sa jednoducho nedá neveriť. A to vývojári sľubujú editačné nástroje, s ktorými si budeme môcť vytvárať vlastné dobrodružstvá ako v Neverwinter Nights! Máte lepšieho adepta na hru roku?

Digitálna ochrana SecuROM a Dragon Age: Origins

Keď odhliadneme od samotnej kvality vybraných hier, pri PC verziách titulov od Electronic Arts nás škrela nepopulárna ochrana SecuROM. Proti pirátom to bol boj vopred prehratý a odskákali si to hlavne majitelia originálnych verzií hry. Podľa posledného prehlásenia bude mať Dragon Age: Origins len čiastočnú SecuROM ochranu. Pre offline hranie nebude potrebná žiadna autentifikácia prostredníctvom internetu (čiže si zahrajú i tí, ktorí nie sú pripojení k sieti). Jedinou podmienkou je nutnosť mať v mechanike médium s hrou. Ak však budete chcieť využiť stiahnuteľný obsah (downloadable content) vytvorený inými hráčmi prostredníctvom editoru, overovanie vás neminie. Na druhú stranu: ak ste offline, nemôžete si logicky ani nič stiahnuť. Prvý krok smerom k hráčom bol spravený.

Videá z Dragon Age: Origins

Obrovskú databázu gameplay videí, rozhovorov, krátkych ukážok atď. nájdete na známom videoportáli Gametrailers. Určite si ich pozrite, väčšina z nich je exkluzívna. Videá Dragon Age: Origins