Tvorcovia hororového Dead Space premenovaní

6. máj 2009 o 10:00 Ján Kordoš

„Akcia, intenzita zážitku a kvalita. Nie je to len v našej DNA, je to v našej krvi,“ povedal VP Visceral Games Glen Schofield, ktorý predstavil „novú spoločnosť“ verejnosti. Veríme, že v bývalom Redwood Shores je mnoho nadaných vývojárov, ktorí si dávajú záležať na svojej práci, no pri ich poslednom, len pred pár dňami vydanom projekte The Godfather 2 (recenzia) bude zrejme najlepšie, ak ostanú pri nelicencovaných projektoch, keďže Dead Space sa im skutočne podarilo.

Pri tejto akčnej hre ešte zostaneme. Electronic Arts dalo zelenú úplne novej značke a obavy z neprijatia u hráčov boli pomerne veľké. Pôvodne sa hovorilo o tom, že dva skutočne zaujímavé kúsky od EA za posledné mesiace (Dead Space a Mirror´s Edge) kvalitatívne obstáli, no po predajnej stránke nesplnili očakávania. Teraz to o Dead Space povedať už nemôžeme, pretože sa predalo niečo cez 1.4 milióna kusov hry. Ak vezmeme do úvahy, že vyššie predaje majú len tituly, ktoré sú pokračovaniami úspešných hier, prípadne ide o hru propagovanú aj viac než rok dopredu (Assassin´s Creed), je to celkom slušné číslo. Musíme veriť, že presvedčí manažérov o nutnosti pokračovania.

Zdroj: Gamespot,Kotaku