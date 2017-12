Twitterujem, teda som

Stoštyridsať znakov o tom, čím práve žijete. Svet ovládla twitterománia. Zrkadlí sa v nej pravá podstata našich životov, alebo len ukázala, aké sú prázdne?

5. máj 2009 o 14:30 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Nie sú to internetové články, v ktorých svetu zverujete dôležité informácie, no nie sú to ani weblogy, do ktorých píšete o svojich názoroch. Je to 140-znaková odpoveď na otázku, čo práve robíte. Napísaná podľa toho, ako sa vám to hodí: cez mobil, internetový čet alebo webový prehliadač. A odoslaná ľuďom, ktorých to zaujíma, spôsobom, ktorý sa hodí im: esemeskou, správou v čete alebo priamo na stránke vášho profilu. To je Twitter.com. Stránka, ktorej prepadli milióny ľudí na celom svete.

Priamy prenos zo života blízkych

Fakty Mikrokomunitná sieť, v ktorej používatelia uverejňujú z webu, četovacieho programu alebo mobilu svoje krátke príspevky, myšlienky, internetové odkazy – maximálne však v dĺžke 140 znakov.

Stala sa veľmi populárna najmä pre jej rýchlosť a sociálne väzby, ktoré umožňuje vytvárať medzi surfermi.

Twitterovské mikromédiie sa tiež často spájajú s novodobým spravodajstvom – často sú počas živelných pohrôm alebo nehôd úplne prvými zdrojmi informácii, rýchlejšími ako akékoľvek iné médium.

Stránka má momentálne 14 miliónov používateľov, to je viac ako dvojnásobok všetkých obyvateľov Slovenska.

Denne Twitter uverejní viac ako dva milióny krátkych príspevkov, používatelia však na ňom v priemere nestrávia viac ako pol hodiny denne.

Stránku vo februári 2009 navštívilo desať miliónov unikátnych návštevníkov, sedemnásobok oproti vlaňajšku. (tu)

Aj keď na nej denne pribudne viac ako dva milióny krátkych príspevkov a niektorí používatelia odoberajú správy od desiatok tisíc ľudí, priemerný používateľ na nej čítaním i písaním nestrávi viac ako polhodinu.

Twitter rýchlejšie ako ktorékoľvek médium na svete pokrýva aj dôležité udalosti. Počas teroristických útokov na Bombaj v novembri 2008 neexistovala agentúra, ktorá by dokázala správy prinášať rýchlejšie ako ľudia žijúci priamo v oblasti a twitterujúci pod spoločným tagom „#mumbai“.

No zároveň neexistuje médium, ktoré by dokázalo rýchlejšie šíriť paniku. Po prepuknutí informácií o prasacej chrípke bol Twitter posiaty príspevkami zdesených ľudí, ktorí si medzi sebou vymieňali zaručené rady ako sa chrípke vyhnúť, či predpovede, že sa práve začala biologická vojna.

Sláva banality?

Aký je Twitter naozaj? O čom v ňom ľudia bežne píšu? Americký prezident Obama pomocou Twittera oznamuje svojmu miliónu twitterovských priateľov, že svoj špeciálny profil má už aj celý Biely dom. Americká speváčka Britney Spears píše, že sa práve dobre navečerala so svojimi tanečníkmi. Arnold Schwarzenegger zase o tom, že sedí na stretnutí venovanom prasacej chrípke a má chuť si ísť umyť ruky. Twitter obsahuje aj konštruktívne myšlienky, odkazy na zaujímavé články, väčšina správ v ňom je však takáto.

Je to teda dôkazom toho, že sa náš svet obmedzil už iba na banálne informácie? Mike Elgan z časopisu Computer World nesúhlasí a tvrdí, že Twitter len odráža spôsob, akým vo svete fungujeme, odkedy sme vymysleli reč. „Využívame krátke správy na to, aby sme vytvorili spojenie, aby nás ľudia počúvali, keď budeme mať pre nich veľkú správu,“ tvrdí. Pred Twitterom si ľudia svoje banálne, kontaktné slová vymieňali iba priamo do očí. „Vaša matka je veľmi dôležitý človek vo vašom živote. Ako začínate svoj telefonát s ňou? Filozofickým diskurzom?“ pýta sa. „Vymieňame si medzi sebou banality, lebo je to presne to, čo je ľudstvo nútené robiť.“

Raj pre závislých

Samozrejme, aj keď svet Twittera vlastne iba odráža náš bežný život, určite už pri jeho prvej návšteve natrafíte na niekoho, kto si z tejto služby urobil závislosť.

Podľa počtu vašich odberateľov si vypočíta, či ste dosť lukratívny človek na to, aby si vás pridal do svojho okruhu známych, alebo si vás jednoducho pridá, aby vás celý deň bombardoval svojimi malými bezvýznamnými správami o tom, že si práve čistí zuby.

Tak ako v jednom z posledných vtipov o Twitteri, vystihujúcom začarovaný kruh, do ktorého vás internet môže voviesť:

„Mám blog, videá na YouTube.com, profil na Facebooku a MySpace a pomocou Twittera neustále informujem svojich priateľov o tom, čo práve robím.“ „A čo práve robíš?“ „Práve som ti to povedal.“

Desať stránok pre ľudí, ktorí sú závislí na Twitteri Tweetvalue.com – Aká je vaša twitterovská hodnota? Twittangle.com - Rozškatuľujte si ľudí podľa ich ceny Mrtweet.net - Z koho by ste už dnes mali urobiť kamaráta Followcost.com - Ktorý človek sa vám oplatí a ktorý nie Url.sme.sk/twitblocker - Blokovanie potravných priateľov Useqwitter.com - Kto vás nemal rád na a vymazal vás na Twitteri Twisten.fm - rádio z príspevkov v Twitteri Dreamtweet.com - twitterujte vaše nočné mory Feifei.us/twitter-weather/ - Twitterujte, aké je počasie Twaitter.com- Naplánujte si dopredu myšlienky, ktoré pridáte (tu)