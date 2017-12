Call of Duty 7 vo Vietname?

5. máj 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Call of Duty 7 sa podľa všetkého bude odohrávať v období vojny vo Vietname. Nie je to samozrejme žiadna oficiálna informácia, ale o dohady vzniknuté na základe zakúpenia licencie na vietnamskú, sovietsku a africkú hudbu. Práve konflikt vo Vietname by mohol byť už tradične prepojený (v Call of Duty je príbeh rozdelený medzi dve postavy, pričom misie za ne sa striedajú) s horúcou Afrikou. Sovietsky zväz v období studenej podporoval dodávaním zbraní africké krajiny a rozbroje v nich. Zatiaľ však berte tieto informácie s rezervou – na druhú stranu veríme, že Druhú svetovú vojnu už nechá Activision Blizzard ležať ľadom. Do Vietnamu by sme sa vybrali radi – a možno sa konečne nájde hra, ktorá prekoná fenomenálny Vietcong.

Zdroj:Kotaku