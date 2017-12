Prestigio DataRacer I – športové gigabajty do vrecka

S externými pevnými diskami, akoby sa vrece roztrhlo. Nie že by šlo o módu, ale výrobcovia notebookov nám iba zriedkakedy doprajú viac ako jeden pevný disk a dokovacie stanice sa v domácnostiach pre vysoké ceny neujali. V redakcii sme testovali novinku z

5. máj 2009 o 12:48 Milan Gigel

dielní Prestigio, ktorá útočí hlavne na váš vkus.

Deťom pripomína autíčko na hranie, dospelí majú nutkanie dotknúť sa ho aj keď nie sú fanúšikmi rýchlych kolies. Treba uznať, že dizajnéri dosiahli úspech a v skutočnosti vyzerá disk rovnalo lákavo, ako na reklamných fotografiách. Nečakajte však uhlíkové vlákna, ani žiadne špeciálne materiály. Plastový rám, opláštenie z plechu a imitácia karbónu ukrytá za priesvitným plastom vám musia stačiť. Ak patríte medzi citlivky, čo majú roky diaľkový ovládač v igelitovom vrecku, máme pre vás dobrú správu. K disku nechýba kvalitné puzdro s rovnakou dávkou šmrncu. Len tej červenej by na ňom mohlo byť viac

Zázraky sa nekonajú, Turbo je len reklama

Zvolíte si 500 gigabajtov, alebo 320? My sme pri skúmaní novinky siahli po odľahčenej verzii. V oboch prípadoch dostanete v puzdre 5400-otáčkový pevný disk od Hitachi s 8 megabajtovou vyrovnávacou pamäťou a rozhraním SATA II. Možno máte rovnaký model v útrobách svojho notebooku.

USB konektor je dnes súčasťou každého počítača a tak je sprevádzkovanie otázkou pripojenia disku k systému. Či už používate Windows, Linux, alebo Mac OS X, vo všetkých prípadoch je použiteľnosť rovnaká. V systéme pribudne nové úložné zariadenie s priemerným výkonom.

Pri zápise dát sme namerali priemernú rýchlosť 17 megabajtov za sekundu, pri čítaní sme sa dostali o čosi vyššie – na dvadsiatku. Výrobca však sľubuje zázraky, ak sa používateľ na platforme Windows rozhodne pre aktivovanie Turbo režimu. O čo ide? Na disku sa nachádza softvér FNet TurboHDD USB, ktorý je potrebné odomknúť vložením sériové čísla z nálepky. Po tom, čo sa uhniezdi na taskbare, rozhodnúť sa môžete, či chcete dáta zapisovať pomaly, alebo rýchlo.

Žiaľ, žiadneho 25 percentného nárastu výkonu sme sa nedočkali, nech sme sa akokoľvek snažili. Rýchlosť zápisu síce stúpla na 19 megabajtov za sekundu, zápis si polepšil iba o pol megabajtu. Nepoliehajte sa na zázraky. Ak by to bolo také jednoduché, využívali by to všetci.

eSATA pre šťastlivcov

Ak máte to šťastie, že ste majiteľmi stroja s eSATA rozhraním, k pevnému disku môžete pristupovať rovnakou rýchlosťou, ako keby bol zabudovaný vo vnútri. My sme sa pri testoch disku dostali pri čítaní a zápise do roviny 60 megabajtov za sekundu. To je v porovnaní s USB rozhraním takmer trojnásobok, takže priamemu pripojeniu sa rozhodne nevyhýbajte.

Žiaľ, nie všetky SATA radiče sú rovnaké a tak sa môže stať, že po pripojení k stroju to bez reštartu nepôjde. Pri používaní disku pre zálohovanie dát je to tak trochu smola. Chyba je však na strane počítača a nie disku samotného.

Káble podľa želania

Výrobcovia zariadení sú zväčša na káble skúpi a dodajú iba to najnevyhnutejšie. Preto nás potešilo, že v balení sme našli USB kábel v dvoch dĺžkach – cestovnej a stolovej. Samozrejmosťou je aj eSATA kábel s dĺžkou 60 centimetrov, ktorý by mal byť vo všetkých situáciách dostatočný.

Bezpečnosť a zálohovanie v nedohľadne

Trochu nás zamrzelo, že zálohovanie a bezpečnosť dát sú stále na pleciach používateľov. Aj keď sa firma postarala o to, aby bol takmer nefungujúci „turbosoftvér“ dostupný aj v našom rodnom jazyku, predsa len by to chcelo viac snahy. Jednoduchý balík pre zálohovanie a pomocník pre šifrovanie dát by boli pre mnohých na nezaplatenie. Pritom by stačilo tak málo. Dokonca aj truecrypt je dostupný už aj v slovenčine.

Prestigio DataRacer I je externý pevný disk do každého počasia, ktorý myslí aj na novšie stroje s rýchlym eSATA rozhraním. Síce sme sa žiadnych turbozázrakov nedočkali, celkové vyhotovenie nás však i tak oslovilo. Dizajn je jasnou devízou ktorá vraví, že ak hľadáte pre IT nadšenca darček, odmietavý postoj k novému daru nezaujme.