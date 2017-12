Prvé čriepky o Stalker: Call of Pripyat

5. máj 2009 o 10:45 Ján Kordoš

Vylepšený X-Ray Engine ponúkne lepšie spracovanie, niektoré lokácie budú vytvorené nanovo. Väčšími zmenami by mal prejsť interface hry, ktorý síce zlý nebol, ale niektoré akcie boli skutočne komplikované. Hrateľnosť Stalkera sa však zakladala práve aj na tejto nemotornosti – nešlo o klasickú akčnú hru, ku ktorej sa síce mierne priblížil v prvom datadisku Clear Sky, no stále to nebola typická FPS. Otvorený svet zamorený rádioaktivitou budeme navyše môcť preskúmavať aj po skončení príbehu, čo nás nesmierne teší. Stalker: Call of Pripyat by sa mal objaviť v samom závere tohto roku. Veríme, že to ukrajinskí vývojári stihnú, ešte stále máme v pamäti niekoľkoročné zdržanie pôvodného Stalkera.

Zdroj: TiscaliGames