LCD: nadišiel čas na novú technológiu

Čo by ste povedali na novú LCD technológiu, ktorá by skoncovala so všetkými nedostatkami lacných TN panelov? Nie, nemusíte investovať do drahých S-PVA či S-IPS technológií. Samsung má riešenie pre masy.

5. máj 2009 o 10:20 Milan Gigel, (mg)

Je ním nová matrica C-PVA, ktorá sľubuje zachovanie kontrastu v širokom zornom uhle a farebnosť, ktorá v plnej miere pokrýva priestor sRGB. Aj keď ide zatiaľ iba o novinku, ktorá v najbližšej dobe vstúpi na trh, firma sa netají tým, že by mohlo ísť o riešenie, ktoré bez zvýšenia nákladov zvýši kvalitu zobrazovania tam, kde doposiaľ zaostávala. TN panely by sa tak mohli stať časom minulosťou.