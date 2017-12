Obedná pauza: gól

5. máj 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Na koľko ťahov dokážete dostať loptu do bránky, ktorá je za piatimi rohmi? Ak na jeden, naplníte tú najväčšiu výzvu, ktorú pred vás stavia hra Goal in One. Pustí vás to síce k ďalšej bránke, aj keď dáte gól až na niekoľký pokus, ale odrazí sa to aj na bodovom ohodnotení. A má to aj ďalšie plus - asi teraz pri športovej hre všetci oceníme, že nejde o hokej...

Ovládanie:

Myš - streľba (páliť môžete, aj keď je lopta ešte stále v pohybe).

Šípkami na klávesnici si môžete prezerať level, medzerník vás vráti naspäť k lopte.

