Google ide mapovať ulice Prahy

Túlať sa po uliciach českej metropoly sa onedlho budete môcť aj bez toho, aby ste museli byť v Prahe.

5. máj 2009 o 0:10 Tomáš Ulej

Google začne oddnes pracovať na trojdimenzionálnych fotografiách z ulíc Prahy. Práve do nich vyšle špeciálne upravené auto – Google van s kamerou na streche. Zábery z českej metropoly pozbiera v niekoľko stotinových intervaloch počas jazdy mestom. Kompletné zmapovanie Prahy by mu malo trvať niekoľko mesiacov.

Výsledok priebežne zverejní vo svojej populárnej funkcii StreetView. Na svojom serveri maps.google.com vloží priamo do mapy tristošesťdesiatstupňové zábery z ulíc. Na virtuálnu prechádzku potom používateľom stačí internetový prehliadač a šípky na ich klávesnici.



So službou Google StreetView sa spájajú viaceré súdne spory v súvislosti s ochranou súkromia: služba totiž okrem ulíc zachytáva aj ľudí, autá či rôzne pouličné nápisy. V minulosti sa vďaka nej napríklad rozšírili fotografie ľudí odchádzajúcich z verejného domu alebo fotografia marihuany v okne jedného z domov.



Google aj preto začal na fotografiách rozmazávať ľudské tváre a evidenčné čísla áut. Český technologický server Žive.cz však aj tak svojim čitateľom radí: „Pokiaľ nechcete byť za žiadnu cenu identifikovateľní na mape Google, nevydávajte sa radšej v priebehu najbližších dvoch alebo troch mesiacov do Prahy. Alebo vyrazte až po zotmení.“

Firma už má vo svojej databáze trojdimenzionálnych záberov miest takmer celé Spojené štáty, niektoré časti Francúzska, Španielska a Talianska.



Podobné zábery ako ponúka Streetview, si už môžete pozrieť na stránke www.norc.sk. Rumunská firma eXtreme Soft Group na stránku umiestnila aj slovenské mestá Bratislavu, Žilinu, Trnavu, Nitru a Banskú Bystricu.