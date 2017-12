UbiSoft o budúcnosti: Ghost Recon 4, Splinter Cell: Conviction a ďalšie trháky ešte tento rok

4. máj 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Medzi najpredávanejšie značky patrili Tom Clancy´s Hawx, Rayman Raving Rabbids TV Party a Shaun White Snoboarding: Road Trip (verzia pre Nintendo Wii). Všeobecne je známe, že za úspechom UbiSoftu stojí hlavne podpora platforiem od Nintenda, kde UbiSoft ako jedna z mála veľkých spoločností zamerala svoje pôsobenie nielen na Xbox 360 a Playstation 3, ale sa vrhla i na mainstreamovo obľúbené Nintendo Wii. Do budúcnosti očakáva UbiSoft o čosi vyššie tržby než v poslednom fiškálnom roku (1.1 miliardy Euro).

Najbližším veľkým hitom by mohla byť akčná hra Call of Juarez: Bound in Blood. Netreba pripomínať, že UbiSoft plánuje tento rok poriadnu dávku pokračovaní úspešných hitov: Assassin´s Creed 2, Splinter Cell: Conviction, Red Steel 2, Ghost Recon 4, Rabbids Go Home, licencovanú hru na základe Cameronovho Avatara, Teenage Mutant Ninja Turtles a niekoľko ďalších. Ak nejde o kvalitatívne úspešnú značku, tak sa vynikajúco predáva. Veľkým tajomstvom ostáva kedy (a či sa vôbec) dočkáme zaujímavej hry I Am Alive.

