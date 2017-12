Westernová prestrelka sa blíži

4. máj 2009 o 11:00 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/9379/

UbiSoft má navyše čuch na kvalitné projekty. Pokračovanie nebude vychádzať z predošlého dobrodružstva, to by vlastne ani nešlo. Aj keď nám budú reverendove „modlitby“ chýbať, nová dvojica bratov McCallovcov je skvelou náhradou. Nemajú žiadne typicky hrdinské rysy, za cieľom ich ženie rodinná pomsta a tentoraz sa pôjde skutočne i cez mŕtvoly, pričom sa zdá, že padať budú aj nevinní. Uvidíme ako sa vývojári pohrajú s príbehom, nový trailer ukazuje, že nepôjde len o obyčajnú akciu, ale budeme zatiahnutí do deja až po uši. Výlet do Mexika sa odohrá už o niekoľko týždňov.

Zdroj:PR