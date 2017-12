Nový antivírus využíva P2P sieť

Je neuveriteľne svižný a v počítači nezaberie viac ako 16 megabajtov operačnej pamäte. Aj keď nie je závislý na pravidelných aktualizáciách, prístup k internetu je veľkým bonusom. Nepracuje sám – spolu s ním vykonávajú prácu tisícky inštalácií na iných po

4. máj 2009 o 9:10 Milan Gigel, (mg)

čítačoch.

Áno, cloud computing zavítal aj do sveta antivírusových programov. S novým konceptom ochrany proti infiltráciám prišla na trh firma Panda s príznačne nazvaným produktom Cloud Antivirus. Ten využíva silu distribuovanej siete na to, aby si poradil nielen so známymi, ale aj s doposiaľ neodhalenými hrozbami.

Aj keď je softvér zatiaľ iba vo verzii pre verejné testovanie, ak sa vám zapáči, nemusíte sa obávať jeho spoplatnenia. Pre osobné použitie v domácnostiach zostane bezplatný. Mimochodom, ktorý antivírus používate pre svoju ochranu vy?