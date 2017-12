Objektívom kamery: vybubnujte susedov z bytu von

Položte si v byte na panel plávajúcu podlahu bez kročajovej izolácie, kúpte deckám ku konzole Playstation 2 hru Guitar Hero: Metallica so všetkým čo k nej patrí a vyšlite správu k spodným susedom. Rozlúčte sa s kľudným bývaním, chytilo to celú rodinu.

3. máj 2009 o 20:10 Milan Gigel, (mg)

Ako hovorí autor tejto videorecenzie – na bubnoch som nikdy nehral, takže by to mala byť jednoduchá cesta k úspechu. Ak aj toto susedia prežijú, potom sa pokojne môžete zapísať do školy stepu.