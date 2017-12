Novinky v obochodoch: sexi taška na zrkadlovku, vyvenčite svoj monitor

Kým Sony aktualizovalo svoju letnú ponuku digitálov, Osram sa tentokrát presedlal z obývačiek na cesty, kde ponúka bezpečnosť. Roccat vás naučí ako venčiť LCD monitor, Lomond naláka na kvalitný fotopapier, Verbatim to skúša s čiernymi reproduktormi a Phot

3. máj 2009 o 19:20 Milan Gigel, (mg)

ojojo namotáva nežné polovičky na kabelku pre fotovýbavu.

Zoberte LCD monitor zo stola, zabaľte ho do tašky a zoberte ho vyvenčiť na čerstvý vzduch. Nie, nežartujeme. Firma Roccat uviedla na trh tašku, ktorá očakáva, že do nej zabalíte LCD monitor s uhlopriečkou od 15 do 19 palcov. Na čo je to dobré? Nuž niektorí hráči sú ochotní so svojim strojom cestovať na každú „lanpárty“. Teraz to vraj už bude jednoduchšie.

Firma Osram tvrdí, že vie ako znížiť počet nehôd na cestách. Stačí ak sa vyzdobíte podobne, ako to robia cyklisti so svojimi oceľovými tátošmi. Nové bezpečnostné svietidlá LED Tag, Band a Flex využívajú červené ledky na to, aby upozornili na to, že sa školák vracia domov z astronomického krúžku krúžku, že vám pes zabehol kam nemal a že bežíte popri krajnici domov, pretože na prvý ranný spoj sa vám čakať nechce.

Sony osviežilo svoju letnú ponuku šmrncovných širokouhlých fotoaparátov o modely CyberShot W270 a W290. Ako je už zvykom, nelíšia sa ničím iným, ako uhlopriečkou displeja. Do výbavy dostali 12 megapixelový snímač, objektív so širokým 28 milimetrovým ohniskom, 5 násobným zoomom a optickou stabilizáciou. Samozrejmosťou je široká paleta funkcií, ktoré aj v rukách začiatočníka vyčaria pekné snímky. Pravdupovediac, toto leto výraznejšiu foto-revolúciu očakávať netreba.

Lomond ponúka fotopapiere, ktoré majú aj skúsené oko oklamať, že v rukách drží klasickú fotografiu vyhotovenú chemickou cestou, a nie výtlačok z atramentovej tlačiarne. Čím sú papiere Baryta Gold iné ako ostatné, keď na ich cenovke svieti nečakane vysoká cifra? Vrstva pre potlač je obohatená o síran bárnatý, ktorý má zaistiť profesionálny look a dlhodobú životnosť.

Minule v bielom, teraz v čiernom. Verbatim to na nás vyvalil tromi mobilnými reprosadami pre notebooky. Ako je už zvykom, zázraky v kvalite zvuku očakávať nemožno, továrenské vyhotovenie je však na tradičnej špičkovej úrovni. Prebudia sa už konečne výrobcovia notebookov a spravia čosi so svojim hendikepom, alebo to za nich bude musieť stále riešiť ktosi iný?

Kabelka, taška na bowlingovú guľu alebo čo to vlastne má byť? Internetový obchod Photojojo, ktorý oslovuje hlavne fotografov sa chce toto leto zamerať na ženskú módu. Chcete byť šik aj napriek tomu, že sa všade vláčite so zrkadlovkou? Čo tak skúsiť to tentorkát trochu inak?