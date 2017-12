New York by pochovalo cunami. Keby vtedy jestvoval

Pred viac ako dvetisíc rokmi sa ocitla oblasť dnešného New Yorku pod vodou. Asi ju zatopili vlny cunami.

NEW YORK, BRATISLAVA. Mesto New York založili v roku 1625. Stáročia predtým sa do tejto oblasti mohli vydať akurát tak Indiáni. Našťastie, keby tu pred viac ako dvetisíc rokmi žili predchodcovia dnešných Newyorčanov, pravdepodobne by ich civilizáciu zničilo cunami.

Veľká voda

Podľa výskumu amerických vedcov oblasť Long Islandu a New Jersey zaplavila okolo roku 300 pred naším letopočtom morská voda. Troj- až štvormetrové vlny cunami naznačujú usadeniny i mnohé fosílie morských živočíchov. Tie sú podľa vedcov uložené tak, že nimi ešte pred usadením čosi drasticky a veľkou silou hýbalo.

V Atlantickom oceáne sú cunami raritou. V Tichomorí sú relatívne bežné, tam ich spôsobuje najmä podmorská sopečná aktivita a zemetrasenia. Tie z decembra 2004 si dokonca vyžiadali viac ako 200-tisíc obetí.

Podľa vedcov však zatiaľ nie je jasné, čo vlny spôsobilo. Americkí odborníci dokonca hovoria aj o silnej búrke. Najpravdepodobnejšou príčinou však je podmorský zosuv pôdy, prípadne dopad malého kúsku vesmírneho telesa. Ak by do mora spadol väčší asteroid, napáchal by rozsiahlejšie škody. „Ak sa však mýlime, musela to byť fakt riadna búrka,“ povedal pre BBC Steven Goodbred z Vanderbiltovej univerzity.

Ďalší výskum

Vedci teraz tvrdia, že ak chcú určiť presné príčiny potopy, potrebujú viac dôkazov. Tie sú však pochované pod New Yorkom. Pravdepodobne sa nachádzajú pod zastavaným územím.

Ak sa k nim vedci dostanú, chceli by aj spresniť čas, kedy záplavy nastali. Neďaleko od mesta sa našli aj pozostatky meteoritu staré tiež 2300 rokov. Spájať obe udalosti je však podľa vedcov predčasné.