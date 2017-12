Obedná pauza: zombieeee

4. máj 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Názov Zombie Mayhem hovorí za všetko. Skrátka sundávate zombíkov. Veľa zombíkov. Lukom. Len pozor, aby ste to pri tej frenetickej streľbe nenapálili aj do vašich zajatých priateľov. No a samozrejme ešte väčší pozor na to, aby ste si zombíkov nepustili k telu. Jednoduchá ale zábavná odreagovačka, ktorá sa ovláda troma klávesami - čo viac si na obednú pauzu želať.

Ovládanie:

Klávesnica: šípky hore a dolu - pohyb, medzerník - streľba.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.