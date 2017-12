Agentúra Fitch znížila rating Deutsche Telekom

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch vo štvrtok znížila nemeckému telekomunikačnému operátorovi Deutsche Telekom dlhodobý emisný rating (IDR) na stupeň BBB+ zo stupňa A-.

23. apr 2009 o 18:42 SITA

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch vo štvrtok znížila nemeckému telekomunikačnému operátorovi Deutsche Telekom dlhodobý emisný rating (IDR) na stupeň BBB+ zo stupňa A- a pridelila mu stabilný výhľad.

Zníženie ratingu nasleduje po tom, ako podnik Deutsche Telekom zredukoval svoj výhľad zisku v roku 2009. Rating dlhodobých nezabezpečených záväzkov firmy agentúra tiež znížila na stupeň BBB+ zo stupňa A-. Krátkodobý emisný rating podniku agentúra potvrdila na stupni F2.

Deutsche Telekom tento týždeň zredukoval výhľad zisku v roku 2009 a očakáva, že slabý trh a tvrdá konkurencia znížia jeho jadrový zisk až o 4 %. Spoločnosť teraz predpokladá, že jej upravený zisk za rok 2009 pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) klesne z vlaňajšej úrovne 19,5 mld. eur o 2 až 4 %. Upravený EBITDA za prvý štvrťrok vzrástol o približne 3 % na 4,8 mld. eur. Vo februári Deutsche Telekom predpokladal, že za tento rok dosiahne jadrový zisk na úrovni 19,5 mld. eur, čo bolo na hornej hranici predbežného výhľadu z novembra. Terajšia redukcia výhľadu zisku signalizuje, že ani telekomunikačný sektor, ktorý bol dlhodobo považovaný za bezpečné útočisko pre investorov v časoch krízy, nezostal ušetrený od globálneho hospodárskeho poklesu.

Súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group je aj Slovak Telekom a.s (ST). Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.