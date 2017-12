Zahrajte si zadarmo staré adventúry od Sierry vo svojom prehliadači

23. apr 2009 o 9:10 Ján Kordoš

Staručké adventúry samozrejme neohúria grafickým spracovaním – zachovaná je úroveň grafiky i rozlíšenia originálnej hry, ale to je len a len dobre. Z uvoľnených hier dýcha tá pravá archaická atmosféra, navyše nie sú tým pádom ani náročné na pripojenie k internetu. Dokonca môžete používať aj príkazový riadok na zadávanie textových povelov. Pravým tlačidlom myši vyvoláte špeciálne menu s nastaveniami.

Zaujímavou podporou je – a tomu neuveríte – multiplayer. Počas hrania totiž na obrazovke uvidíte ostatných hráčov riešiacich problematické pasáže. Zatiaľ sú od Sierry uvoľnené nasledovné hry: Space Quest 1-2, Leisure Suit Larry, Police Quest a The Black Cauldron. Ďalšie tituly sú v príprave. Ak máte chuť vyskúšať si niektorú zo starších adventuriek, je to jedna z najlepších možností ako sa ponoriť do dávnych časov.

Zdroj: Kotaku,Sarien