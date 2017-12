Týždeň vo vede

16. – 22. 4. 2009

Vesmírna fontána

Hubblov kozmický ďalekohľad oslávil 19. výročie činnosti záberom troch interagujúcich galaxií Arp 194 v súhvezdí Kefea (na snímke NASA, ESA a STScI) 600 miliónov svetelných rokov od nás (1 svetelný rok = 9,46 bilióna km). Prúd hviezd, plynu a prachu sa tiahne cez vyše stotisíc svetelných rokov.

Zdroj: ESA

Život na iných planétach

nájdeme do desiatich rokov, predpovedá Peter Smith z Arizonskej univerzity v Tucsone (USA), šéf tímu sondy Phoenix (na snímke Kathy F. Atkinsonovej/University of Delaware), ktorá vlani od mája do novembra pracovala na Marse.

Povedal to pri udelení Cullumovej medaily Americkej geografickej spoločnosti, ktorú získalo viacero polárnych prieskumníkov ako Robert Peary a Ernest Shackleton, ale aj environmentalistka Rachel Carsonová a prvý človek na Mesiaci Neil Armstrong. Smith neočakáva objav šesťnohých ľudoopov, aké vystupovali v sci-fi románoch Edgara Burroughsa, ale mikróbov.

Zdroj: University of Delaware

Národný park

vyhlásili v Afganistane. Prvé medzinárodne uznané chránené územie tejto kategórie zriadila tamojšia národná environmentálna agentúra 22. apríla 2009 potom, ako ho schválila vláda. Ide o Band-e-Amir, šesť jazier oddelených krehkými prírodnými hrádzami z travertínu (jedno na snímke Alexa Dehgana/WCS), ležiacich v pamírskej oblasti na severovýchode krajiny, neďaleko Bamjánskeho údolia so sochami Budhu, ktoré zničili prívrženci Talibanu. Jazerá od 50. rokov hojne navštevovali turisti, v rokoch 1979 – 2001 takmer nik.

Zdroj: Wildlife Conservation Society

ZdeněkUrban