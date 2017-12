Nová várka zombíkov zadarmo

22. apr 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Valve sa znovu podarilo vytvoriť nečakaný hit, ktorý zaujal hlavne vďaka podmanivej hrateľnosti a všetko ostatné išlo bokom. Ak si Left 4 Dead užívate, istotne viete, že vývojári mali v pláne vydať špeciálny balík máp s novinkami vo forme špeciálneho Survival Pack balíku. To, čo je všetci vývojári spoplatňujú a považujú za nový obsah, za ktorý je nutné zaplatiť, vypustilo Valve do svete zadarmo. Ako pre PC, tak aj pre Xbox 360. Nečakaný postup vysvetlilo Valve jednoducho: nechcú, aby hráči, ktorí už raz za ich projekt zaplatili, museli platiť znovu. Zároveň rastie šanca prilákania nových zákazníkov. Valve máme radi aj napriek postupne viac a viac nenávidenému Steamu, pretože ich servis hráčom je skutočne férový.

Zadarmo si teda môžete stiahnuť Survival Pack, ktorý obsahuje okrem nového módu do Survival Mode aj 16 nových máp vrátane Last Stand, plus 7 bonusových achievmentov a tabuľky najlepších hráčov. Opravených bolo mnoho chybičiek krásy, prípadne boli upravené k lepšej hrateľnosti. Pripravte sa na veľký patch s bonusovým obsahom navyše. Máme radosť a už nabíjame brokovnicu chystajúc sa na ďalší lov našich hnilých kamarátov.

Zdroj:PR