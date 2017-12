Tom Clancy´s HAWX - rande so stíhačkou

Leteckých hier je poskromne. Sadnúť si za knipel je dnes otázkou uhorského roku. Simulátory sa môžu ešte veselo usmievať, pretože vďaka podpore komunít nestarnú, no čo príležitostní letci, leštiaci si doma potajomky svoje zrkadlovky?

Čo my, s plagátom Toma Cruise-a v koženej hudbe a drsným pohľadom? My chceme len nasadnúť do poriadnej mašiny, zachrániť minimálne raz svet a pobaviť sa. Tom Clancy´s HAWX je namixovaný na prvý pohľad správne a nesnaží sa prikloniť ani na stranu arkády, ani simulátoru. Konkurovať japonskému Ace Combatu 6 však nemôže. Ubisoft v poslednom čase veľmi chce, ale akoby zabudli robiť hry so srdcom.

Dobre, povzdychnutie na úvod nemusíte brať príliš vážne, pretože vás čaká všetko to, čo bolo nasľubované. Máme tu vyše 50 stíhačiek, všetky sú nádherne vymodelované, s realistickými a funkčnými prístrojmi v kokpite, po ktorom sa môžete obzerať. Spoločne s detailne spracovaným prostredím, ktoré je vytvorené pomocou satelitných snímkov sa na mnohé lokácie budete pozerať s hrdinskou úctou. A samozrejme – nechýba strieľanie. Desiatky navádzaných rakiet nájdu svoje domčeky, v ktorých veselo explodujú a vy si spravíte ďalší a ďalší zárez. Tom Clancy´s HAWX skutočne prináša to, po čom sme túžili, ale napokon na povrch vyplávajú menšie chybičky krásy, ktoré nestáli vývojárom za to, aby sa im venovali poriadne.



Môžete to považovať za zbytočné klišé, ale keď už máme zachraňovať svet, robme to aspoň s hrdinskou noblesou. Chceme romantické zábery na zapadajúce slnko, nečakaný úder teroristov, nejakú tú lásku, hľadanie pravdy, slzy v očiach – jednoducho hollywoodsky pátos béčkového charakteru. Bez neho je hra len nudnou kolážou brífingov, správ a hlásení. Príbeh v HAWX je svojim spôsobom zaujímavý a pokým budete mať náladu na čítanie niektorých logov, prípadne nezaspíte nad interaktívnymi mapami pri brífingoch, náznak príbehu postrehnete. V úvode sa necháte naverbovať súkromnou organizáciou Artemis, ktorá ma na starosti bezpečnosť vybraných zákazníkov. Časom sa však z tohto zoskupenia vykľuje agresor snažiaci sa ovládnuť svet, zaútočí aj na vašu domovinu (David Crenshaw, USA), a preto vymeníte dresy a chránite svet pred teroristickou organizáciou. Pomerne jednoduchá zápletka by sa dala stráviť, keby nebola rozprávaná neskutočne nudne, až príliš vojensky. Jediné záchvevy atmosféry boja o slobodu budete mať napríklad pri ochrane prezidentského Air Force One, no inak vnímate každú z 19 misií ako samostatné miesta, kde lietate a máte čosi vystrieľať.

Japonskí vývojári dokážu vdýchnuť svojmu príbehu, respektíve jednotlivým postavám ducha aj vďaka animovaným sekvenciám, ktoré v HAWX absentujú. Strohosť rozprávania skôr odradí. HAWX totiž vojenským simulátorom rozhodne nie je, ale spracovanie zápletky akoby im z oka vypadlo. Klesá atmosféra celého modelu vedenia vojny proti nepriateľovi, pretože si možno ani nevšimnete výmenu strán! Je síce pravdou, že budete ohromení sochou Ježiša v Rio de Janiero, užijete si výbuchy vo Washingtone či Tokiu, ale stále vidíte jednotlivé mapy len ako sled misií bez vzájomnej zviazanosti. Obrovský klad série Ace Combat je práve v rozprávaní a následnom pohltení. Nepriateľovi chcete nakopať zadok, zatiaľ čo v HAWX to beriete ako nutnosť.

Povedzme, že na zápletku kašlete, chcete predsa lietať v moderných strojoch za milióny dolárov a ničiť tanky, helikoptéry, artilériu, iné stíhačky, plávajúce lode, bombardéry, radary a podobne. Toho sa dočkáte a do sýtosti sa vybláznite v spomínanom počte misií, ktoré si po prejdení v kampani môžete spustiť aj samostatne či sa na nich len tak voľne preletieť. Jednotlivé stíhačky (zoznam nájdete na konci článku, preto sa im konkrétne nebudeme teraz venovať) majú rozdielne vlastnosti (útok na pozemné ciele, útok na vzdušné ciele, rýchlosť, štíty a manévrovateľnosť), no v konečnom dôsledku veľké rozdiely medzi niektorými strojmi nepostrehnete. Pri akčnejšom zameraní hry sa nečudujeme, hlavne, že jednotlivé stroje vyzerajú dobre. V misiách na vás čaká klasické eskortovanie, ničenie cieľov či ich obrana, udržanie pozície na určitý čas – tradičná zmes úloh. Okrem kanónu si pod svoje krídla budete môcť zavesiť navádzané rakety rôzneho druhu, prípadne bomby, no na prvé zahranie je vhodné vybrať si odporúčanú stíhačku i muníciu (pri tej dokonca ani nemáte na výber, iné možnosti sú prístupné až po dohraní danej úrovne).

Hrateľnosť je založená na prístupnosti pre bežných hráčov. Rozdelenie na dva modely však bezducho ničí akúkoľvek snahu o vážnejšie a reálnejšie hranie. Pri zapnutých asistentoch máte na výber tradičné pohľady pre letecké hry (za lietadlom, z kokpitu, predný pohľad len HUDom), avšak pri ovládaní nemôžete robiť doslova psie kusy ako úplne vypnutie motorov a voľný pád (stall), rôzne náhle zmeny smeru letu či pri nečakanom spomalení a obrate o 180° zneškodnenie protivníka paľbou s guľometu. To je len zlomok toho, čo na vás čaká v tzv. assistant off mode. Možno si myslíte, že stačí pomocníkov vypnúť, no to vypláva na povrch nezmyselné rozhodnutie vývojárov: v tomto prípade sa pohľad prepne na externú kameru, svoju stíhačku vidíte ako maličké lietadielko, kamera sa neustále presúva, takže niekedy letíte smerom k sebe a manipulácia so stíhačkou vám pripadá priam ako besná, podobná arkádam. Spôsob hrania môžete počas hrania meniť, ale táto reálnejšia možnosť je nepochopiteľne neprehľadná, veľmi náročne sa ovláda a vyzerá až príliš akčne. Iná možnosť pohľadu pri vypnutom asistentovi neexistuje. Je to nelogické a hlúpe.

Ak sa teda zmierite s tým, že ovládanie stíhačky bude mierne topornejšie, užijete si i tak dostatočnú zábavu. Budete sa musieť uspokojiť s tradičnými manévrami a naháňačky s ostatnými pilotmi stratia mierne na príťažlivosti, avšak na zahodenie to nie je. V niektorých prípadoch sa vám začne núkať tzv. ERS (Enhanced Reality System) a jeho služby minimálne zo začiatku využívať budete. Ide o špeciálneho pomocníka, ktorý vám na obrazovke vytvorí špeciálny tunel (i s vhodným otočením okolo osi stíhačky) a jednoduchšie sa dostanete z dosahu nepriateľom vypálenej navádzanej rakety, vykonáte priamy nálet na ukryté tanky v uliciach mesta a podobne. Taktiež si tohto pomocníka môžete vyvolať pri najvhodnejšom naznačení trasy k „zalockovanému“ protivníkovi. Spočiatku si poveziete v tuneli, získate skúsenosti vo vybraných situáciách a neskôr si špeciálne manévre užijete i bez zapnutého ERS.

Akčnejšia hrateľnosť je podporovaná desiatkami rakiet, ktoré odnesiete, pričom ich počet sa často prenesie cez stovku. Nevadí to. Cieľov máte dostatok a niekedy po ukončení úlohy máte na svojom konte niekoľko tuctov zárezov. Ovládanie samotné je nesmierne jednoduché, prispôsobené akčnej hrateľnosti. Okrem ovládania stíhačky, kamery, streľby, zmeny zbrane či vyvolania ERS máte možnosť zadávať príkazy svojim wingmanom. Zvyčajne totiž nastupujete na misiu v trojici. Jednoduchou voľbou najbližšieho cieľu im dáte za úlohu útočiť naň a vy sa môžete zamerať na iného nepriateľa. Ich umelá inteligencia je však skôr pasívna. Kým dvaja zničia jednu stíhačku, vy už často ohlodávate druhý cieľ. Pomohla by možnosť zamerenania najbližšieho cieľu, rotácia cieľov samozrejme funguje, no niekedy sa musíte k tomu svojmu doslova preklikať. Výrazne pomáha podržanie tlačidla zamerania, kedy sa pohľad presunie na zvolený cieľ a vidíte jeho presnú polohu vzhľadom na tú vašu. Ovládanie vám prejde veľmi rýchlo do prstov a nám chýbala iba táto drobnosť, inak vládne spokojnosť.

Technické spracovanie musíme pochválite. Začneme však nečakane ozvučením. Hudbe síce chýba ten správny, filmový šmrnc, ktorý by nám dodal potrebnú energiu pri súbojoch a zvýraznil adrenalínové situácie, no napokon to všetko na svoje plecia prevzali zvukové efekty. Zmätok šíriaci sa okolo vás je vskutku pohlcujúci. Hučanie vášho stroja sa mieša so svišťaním rakiet, do toho vám neustále pípa HUD signalizujúci blížiace sa nebezpečenstvo, wingmani vykrikujú ako niekoho dostali, prípadne ako to kúpili a pravidelne vás chvália. Mierne zanedbané je však hlásenie ďalších úloh, ktoré pre obrovské množstvo zvukov niekedy nevnímate a riadite sa len novými cieľmi na mape. Podobne ako v strategickom EndWar máte i tu možnosť vykrikovať príkazy, ale svoje čaro to rozhodne nemá. Sedíte predsa v stíhačke, ktorú neovládate hlasom, ale priamo svojimi pohybmi.

Presunieme sa ku grafickému spracovaniu. Na prvý pohľad je úžasné. Pod vami sa črtá nádherná krajina vymodelovaná do posledného detailu, no všetko vyzerá realisticky len pod podmienkou letu vo vyššej nadmorskej výške. Po priblížení sa odhalíte veľkú mieru pixelov, pričom stromy sú obzvlášť bizarnou ukážkou zhluku štvorčekov, cez ktorý navyše môžete pokojne preletieť. Budovy sú v mestách dotvorené grafikmi, všetko ostatné, čo vidíte pod sebou, je 2D placka vytvorená pomocou satelitných snímkov. Nádhera. Musíte sa držať vyššie, pretože pri preletoch nad mestom nielenže vám budovy začnú pripomínať krabice od topánok, ale nezaregistrujete v metropolách akýkoľvek život. Sťažovali sme sa na to už pri EndWar, kde jednotlivé mapy pripomínali mestá duchov a tu je to rovnaké. Isteže, nepotrebuje vymodelovaných ľudí mávajúcich rukami, no v mestách nie je nič, čo by sa hýbalo, iba vojenské jednotky, ktoré máte buď chrániť alebo zničiť. Jednotlivé prelety nad rozmanitým územím sú nádherné, budete si užívať chvíle pokoja a vstrebávať pôsobivo spracovaný terén. Len na to musíte hľadieť z poriadne výšky. Kopírovanie terénu neprichádza do úvahy. Samotné modely stíhačiek nemajú výraznú chybu, hoci za tými z Ace Combat možno o povestný chlp zaostávajú. Svojich miláčikov si počas letu i v garáži budete obzerať zo všetkých uhlov. A pohľad to bude zamilovaný. HAWX je krásna hra, ale v rámci zachovania plynulosti musel byť obetovaný priestor pod vami. Keď sa však znesiete z oblakov nad bojovú loď, ktorú zničíte zhodenými bombami a tesne nad hladinou cez dym a výbuchy sa takmer dotknete nádhernej vody, nezatúžite po ničom inom. Dobre, možno modely pozemných jednotiek by zvládli trochu viac textúr, ale nebudeme viac nadávať. Je to pekná hra, aj keď vizuálne závady odhalíte okamžite, uvedomíte si dôvody obmedzenia výpočtovým výkonom.

Multiplayer je zastúpený ako v stále obľúbenejšej kooperatívnej, tak i tradičnej kompetitívnej forme. Spoločne s priateľmi môžete plniť úlohy v kampani, pričom tu je počet hráčov obmedzený na štvoricu. Skutoční ľudia vynikajúco nahradia nie príliš dôraznú umelú inteligenciu. Proti ostatným hráčom si zabojujete v Team Deathmatchu, no nie je to až tak zábavné pre pomerne veľké obmedzenie počtu hráčov. Na jednej mape sa stretnete ôsmi, čo nie je žiadna výhra. Ale táto možnosť tu je.

Náročnosť stúpa pozvoľna. Prvou šesticou misií preletíte na Hard obtiažnosti bez problémov, neskôr začne prituhovať a nejde tak ani o náročnosť v rámci zadaní úloh, ale nezmyselným zvýšovaním nárokov na hráča frekventovanejšími útokmi početnejších skupín nepriateľov. Pri spomínanej misii, kde máte za úlohu ochraňovať prezidentské lietadlo, ide všetko podľa plánu asi do dvoch tretín, kedy vás zastihe rušenie signálu, celý obraz sa začne triasť, zrniť a na vás i prezidentské lietadlo sa valí hneď niekoľko letiek. Pozícia sa ukladá na vybraných miestach a nie raz sa nám stalo, že s polovicou zdravia sme vydržali po načítaní pozície vo vzduchu 10 sekúnd, pokým nás navádzané rakety nepriateľov nedostali. Frustrujúce momenty nepramenia z náročného plnenia úloh, ale nadmerného počtu nepriateľov. Keby boli radšej dvíhané nároky na letecké schopnosti hráča, bolo by to príjemnejšie. Neustály zhon v kombinácii so slabými wingmanmi len dodáva väčšiu váhu prvku náhody. Cez každú misiu sa napokon dostanete, pretože sa naučíte čo presne a kedy máte spraviť.

Celkovo však počas hrania Tom Clancy´s HAWX dostanete nepríjemné nutkanie zakričať na plné ústa, že sa cítite ako na trenažéri. Istotne, ide predovšetkým o akciu, veď s poškodením stíhačky sa nemenia jej vlastnosti, ale horšie je to s neosobným dejom, ktorý vás nepohltí. Zaradenie do známeho univerza vytvoreného sériami Ghost Recon, EndWar alebo aj Splinter Cell by nebolo zlým krokom. Boje v neďalekej budúcnosti pritiahnu hráčovu pozornosť, no aby ponúkli niečo iné, než obyčajný, nadpriemerný zážitok, musia sa odbremeniť od chladnej neosobnosti. Hráč ako jednotlivec by mal byť spätý s hrdinom ako cítiacou postavou. Tu je to človek, ktorý jednoducho lieta. Dostane misiu a letí. Dostane úlohu a splní ju. Žiadna ľudská stránka nie je vyzdvihovaná do popredia. Spomeňme si na interaktívny svet Splinter Cell, kde Sama Fishera postihla premena z nechybujúceho tajného agenta na štvanca (teda ak sa Conviction niekedy dočkáme).

Tom Clancy´s HAWX je akčným simulátorom a keďže vsádza na jednoduchosť, mal tento projekt pritiahnuť hráčovu pozornosť na inom mieste, než sa snažil. Hardcore simulátory majú pestrú komunitu a sústredene sa snažíte skutočne pilotovať, zatiaľ čo akčné simulátory musia zaujať pestrosťou, pútavosťou. Ani jedno z toho nie je v Tom Clancy´s HAWX stopercentné. Berte to ako nárek nespokojného recenzenta, no Ubisoft priniesol titul, kde si zastrieľate a zalietate. Tak hodinku denne a potom vás to prestane baviť. Nepomáha ani systém odmien za získané skúsenosti v boji – tie totiž dostane ten, kto cieľ zničí. Bez percentuálnej zásluhy na jeho likvidácii. Postupujete úrovňami, plníte jednotlivé výzvy, otvárate si nové lietadlá a výzbroj. Je to však slabá náplasť na celkovú prázdnotu a postupujúcu nudu. Vďaka aj za to, no nebyť absencie konkurencie, bolo by hodnotenie ešte o bod nižšie. Ace Combat 6 tak pokojne oddychuje na tróne akčných simulátorov.