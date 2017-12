Nový Stalker na obzore

14. apr 2009 o 17:45 Ján Kordoš

O datadisku sa nevie nič konkrétnejšie len to, že by sa mal objaviť ešte tento rok, najpravdepodobnejšie vydanie vidíme na záver roku. Call of Pripyat bude zrejme čoskoro bližšie predstavené, a hoci nie sme proti ďalšiemu rozšíreniu, tuctovejší podtitul zrejme ukrajinskí tvorcovia vybrať nemohli. A na záver už len želanie, aby vydanie nebolo uponáhľané a predávaná verzia neobsahovala more nepríjemných bugov, často technického charakteru, ktoré nahnevali mnohých hráčov.

Zdroj:Kotaku