Will Wright odchádza z Maxisu do Stupid Fun Clubu

14. apr 2009 o 14:00 Ján Kordoš

Stupid Fun Club je spoločnosť alebo organizácia, ktorá sa pohráva s vývojom zaujímavých nápadov v modernej technológii. Doteraz bol Stupid Fun Club len bočným projektom Wrighta, kde sa venoval navrhovaniu rôznych robotov. Stupid Fun Club už existuje takmer 10 rokov, založený bol v roku 2001. Will Wright zrejme neodchádza nadobro z herného sveta, no určite ho už neuvidíme v čele Maxisu.

Pre Electronic Arts je to nepríjemná strata. Kompenzáciou je exkluzívna ponuka práv na všetky projekty Stupid Fun Club-u prednostne pre EA a až po ich zamietnutí môže Stupid Fun Club osloviť ktorúkoľvek inú spoločnosť. Stupid Fun Club sa bude angažovať nielen v hernom, ale aj filmovom, televíznom priemysle a príde s novými víziami v oblasti internetu a detských hračiek.

Maxis povedie viceprezidentka Lucy Bradshaw, ktorá potvrdila informáciu o tom, že sa Wright s myšlienkou na odchod z Maxisu pohrával už pomerne dlhú dobu. Pre EA pôjde v oblasti spolupráce o evolučný krok. Uvidíme ako to ovplyvní nasledujúce projekty vývojárov z Maxisu.

„Zábavný priemysel sa rýchlo rozvíja a vstupuje do éry revolučných zmien. Stupid Fun Club chce preskúmať nové možnosti, ktoré sa objavujú v tomto obrovskom chaose a vytvoriť nové formy zábavy pre rôzne platformy,“ povedal Will Wright na margo svojho odchodu a pokračoval: „Počas mojich 12 rokoch pôsobenia v EA som mal možnosť pracovať s mnohými talentovanými vývojármi v celkom priemysle a keď sa pozerám do budúcnosti, v blízkej budúcnosti s nimi budem spolupracovať i naďalej.“

CEO Electronic Arts, John Riccitiello poznamenal, že Will Wright je jedným z najlepších herných dizajnérov a teší sa na ďalšiu spoluprácu s nim prostredníctvom Stupid Fun Clubu. My len veríme, že herný svet nepriešiel o jedného z najlepších dizajnérov hier.

