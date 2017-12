Lovci mamutov tiahli cez naše územie

Dočasné sídlo a útočisko našli lovci mamutov na území pri Piešťanoch. Svedčia o tom nálezy klov aj drobných predmetov, ktoré objavili archeológovia. Pod zemou sa ukrýval aj menší unikát - žiarový hrob z doby bronzovej.

11. apr 2009 o 11:12 (ras)

PIEŠŤANY. Výstavba priemyselného parku medzi obcami Krakovany a Trebatice odhalila sídlisko pravekých lovcov mamutov. Až pri záverečných prácach na jar v roku 2008 odkryli archeológovia z Balneologického múzea v Piešťanoch.

Lovci sa usídlili pri Krakovanoch

„Našli sme fragment mamutieho kla a počas ďalších odkryvov sme ich vykopali ešte niekoľko. Zdalo sa, že sú vo veľmi dobrom stave, ale v skutočnosti sa rozpadávali a ich zakonzervovanie bolo veľmi náročné," povedal riaditeľ Balneologického múzea Vladimír Krupa. Lovci mamutov prechádzali cez naše územie a pravdepodobne sledovali zver, ktorú chceli uloviť.

Pri Krakovanoch sa totiž usídlili len na krátku dobu. „Nezostalo tu po nich takmer nič, zopár mamutích fragmentov, niekoľko nástrojov," doplnil Krupa. V sídlisku však bola asi aj menšia výrobňa kamenného náradia, pretože archeológovia vykopali úlomky, ktoré vznikajú štiepením rádiolitu.

Pri odchode brali so sebou všetky cennosti

Pravekí lovci okrem mamutov lovili aj nosorožce srstnaté, dnes vyhynutý druh. Časť lebky si so sebou priniesli aj do Krakovian. Sú na nej zárezy a stopy po zásekoch. Neslúžila však náboženským účelom ani kultu. Lovci jednoducho rozporcovali zviera a nepoužiteľné časti odhodili.

V malom tábore ich žilo podľa odhadov asi tridsať. Pri odchode vzali so sebou všetky cennosti. Lovci sa pohybovali za potravou po veľkom území. Zimovali však na ľavej strane Váhu, v Moravanoch nad Váhom, Banke, kde boli teplé pramene.

Útočisko našli aj v jaskyni Čertova pec pri Radošine. „Nikde však dlho nezotrvali, presúvali sa po určitom období ďalej, za potravou. ťažko však povedať, či sledovali trasy pohybu zvierat, ale zrejme to tak bolo," vysvetlil Krupa.

O Krakovanoch chcú natočiť aj film

Územie pri Krakovanoch lákalo mnohé praveké kultúry. Z doby bronzovej sa zachoval jeden žiarový hrob, ktorý je v tejto oblasti unikátom. Typický je skôr pre oblasť Moravy. „V nádobke boli uložené medené predmety, špirála a nákrčník, perleťové nášivky a náhrdelník zo zvieracích zubov," upozornil.

Hrob však niekto porušil už v praveku, no nevykradol ho. O pravekých lovcov sa v Piešťanoch zaujímal aj historik Pavel Dvořák. Ten v súčasnosti pripravuje dokumentárny film Zaviaty svet mamutov a časť informácií plánuje čerpať aj z nálezov pri Krakovanoch.

„Je to prekvapujúci návrat do zabudnutého sveta praveku. V zaujímavých súvislostiach sme našli nové veci, aj keď ja som osobne mamuta nikdy nevykopal," vysvetlil Dvořák. Do historických faktov zasadil príbeh lovcov a ich osudov na území Slovenska.