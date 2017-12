Battlefield 1943 - pieskovisko pre vojakov

Švédski vývojári z DICE už majú čo to preskákané a práve preto sa nemusia obávať nedostatku práce i v tomto krušnom období.

6. apr 2009 o 17:30 Ján Kordoš

Ich posledný projekt Mirror´s Edge síce nepatril k hromadne predávaným titulom, avšak zaujal skúsených hráčov odlišným prístupom k hrateľnosti. To však, ako dobre vieme, masový trh neveľmi zaujíma. Pokým je všetko po starom, nikto sa nesťažuje a poznajúc základné herné princípy kupujú ďalšie a ďalšie pokračovanie. Práve preto je značka Battlefield pomerne obľúbená a dnes vieme o trochu hrách, ktoré pod týmto označením vznikajú. Casual akciu Battlefield: Heroes sme vám už predstavili po zahraní si betaverzie, Bad Company 2 bolo oznámené len nedávno a znovu bude orientované skôr na príbehovú kampaň a pomerne otvorený, herný svet. Posledným – a rozhodne nie do počtu – je Battlefield 1943.

Pokým si pamätáte predošlé Battlefieldy, viete, že každým pokračovaním sa séria presúvala ďalej a ďalej do budúcnosti. Cez Druhú svetovú vojnu sme sa pozreli do Vietnamu, okúsili moderné boje a napokon i futuristické bitky. Kvalita s pribúdajúcimi dielmi mierne klesala a možno aj preto sa znovu pozrieme do najkrvavejšieho konfliktu – hoci paradoxne na zem nespadne ani jedna červená krvinka. Battlefield 1943 však nebude klasickým pokračovaním. Nie je tajomstvom, že Electronic Arts sa snaží otestovať systém mikrotransakcií a Battlefield 1943 ponúkne mix medzi plnohodnotným AAA titulom a plateným, bonusovým obsahom. Plnú verziu hry, ktorá nebude zabalená v žiadnej krabici, ale si ju jednoducho stiahneme cez EA Store (alebo iný e-shop - hru budeme môcť iba stiahnuť), bude stáť do 20 € (aspoň v to dúfame) a na začiatok dostaneme trojicu máp. Ide o tri obľúbené kúsky z minulosti: Iwo Jima, Guadalcanal a Wake Island. Malý počet bude neskôr – po určitom počte stiahnutí hry, respektíve dosiahnutom úspechu – rozšírený o nový balík máp, ktorý bude samozrejme spoplatnený. Tento systém je bežne využívaný a balíčky nových máp sú hlavne pri konzolových titulov klasickým lákadlom pre hráčov. Ak totiž nebudete mať nové mapy, počet vami možných zahraných hier sa zníži – veľký počet hráčov totiž zainvestuje do nových máp, ktoré sa automaticky stanú hranejšie ako tie základné. Pri Battlefield 1943 vidíme výhodu v tom, že cena hry nie je až tak vysoká ako pri iných „plných“ hrách, takže ak vám hrateľnosť nebude vyhovovať, neutratíte za základnú verziu príliš mnoho.

Samotná hrateľnosť je nastavená tak ako ju poznáme. Na mape proti sebe súperia dva tímy, pričom sa snažia obsadiť čo najviac stanovísk a splniť tak určitý bodový limit. Zjednodušený model sa prejavil v ponúkaných povolaniach. Sú len tri, všetko je podriadené čo najjednoduchším princípom. Strelec je klasickým vojakom, ktorého hlavným cieľom je priama likvidácia protivníka ťažkými zbraňami. Pechota má k dispozícii protitankové strely a je účinnejšia na kratšie vzdialenosti, zatiaľ čo Skaut pri sebe nosí výbušniny a dokáže sa o súpera postarať z veľkej diaľky vďaka snajperke. Na bojisku nájdete samozrejme aj tanky alebo lietadlá. Ich ovládanie nebude náročné, zvládnutie však nejaký cvik a skúsenosti potrebovať bude.

Čo sa nám páči, je využitie Frostbite herného enginu, ktorý sa nám predstavil v Battelfield: Bad Company. Samozrejme, všetko to je nádherne farebné, pekne to búcha, vojaci sa pohybujú realisticky, no to dnes máme i v (kvalitnom) logickom rýchliku a my sa preto sústredíme na niečo iné. Zničiteľnosť. Padajúce stromy pod pásmi tankov už sú spoločne s osekávaním porastu bežnou praxou. Videli sme to v Crysis. Lenže ono nás čakajú deštrukčné radovánky i s budovami. Tešili sme sa z nich ako malé deti v Bad Company a teraz pôjde o radosť ešte väčšiu. Nemáme radi kemperov a ležiacich parchantov v tmavých kútoch máp Call of Duty 4 nenávidíme. Battlefield 1943 ponúkne jednoduché riešenie. Pokým viete, že sa niekto ukrýva v niektorej z budov, zrovnajte ju so zemou. A keby tam aj nikto nebol, aspoň o jeden teoretický úkryt menej. Sadnite do lietadla a kamikadze spôsobom zaparkujte v obývačke. Alebo s tankom spravte otvor pre nové okno – a že ste zrovna chceli presklenú celú stenu, súpera zaujímať nemusí. Prípadne sa archaicky nechajte zastúpiť leteckou podporou. Tú získate v momente obsadenia rádiovej stanice. Sirény upozorňujúce protivníka zvestujú skorú smrť pre všetkých.

Tešíme sa na arkádové strieľanie, Battlefield 1943 by mohlo ponúknuť masovú zábavu. Otázkou však zostáva, či je to správny krok. Séria Battlefield sa totiž vždy zameriavala na tímovú taktiku a otvorením sa širšiemu publiku hrozí multiplayeru zahltenie chaosom, prípadne na vlastné tričko hrajúcimi hráčmi. Niekomu taktiež nemusí voňať netradičná politika ohľadom „plnej“ verzie hry, ale možno sa práve v tomto systéme ukrýva budúcnosť distribúcie, prípadne jedna z jej alternatív. Battlefield 1943 nebude žiadnym veľkým projektom, jeho veľkosť by nemala presiahnuť niekoľko stovák megabajtov. Zaujímavé riešenie. Ak sa podarí dostatočne motivovať hráča vylepšovaním vlastného vojaka a celé tímy prinútia k spolupráci, budeme tu mať síce menšiu, ale chytľavú strieľačku. V opačnom prípade pôjde o nepríjemnú skúsenosť. Zatiaľ to vidíme pol na pol.