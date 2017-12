Magické supertabletky

Vedci vyvinuli lieky, ktoré spájajú účinky viacerých tabletiek do jednej. Znižujú tlak, cholesterol a bojujú proti bolesti hlavy.

7. apr 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Možno už nie je ďaleko doba, keď namiesto viacerých liekov na nočnom stolíku budú pacienti potrebovať len jediný. Vedecké tímy totiž hlásia vyvinutie viacúčelových liekov, ktoré v blízkej budúcnosti môžu nahradiť rôzne lekárske kapsule a preparáty.

Niektoré z týchto liekov majú dokonca za sebou testy na dobrovoľníkoch. Podľa denníka Guardian by napríklad liek Polycap indickej farmaceutickej spoločnosti Cadila mohol nahradiť až päť iných liekov. Polycap pôsobí ako aspirín, znižuje hladinu cholesterolu a znižuje krvný tlak. Zároveň neboli zaznamenané žiadne nežiaduce vedľajšie účinky na zdravie pacientov. Navyše, liek by mal byť relatívne lacný, mesačne by mal pacienta vyjsť na asi 20 eur. To však zároveň môže viesť k tomu, že farmaceutické spoločnosti nebudú ochotné takýto liek vyrábať a predávať.

Lekári tiež varujú pred uvažovaním, ktoré by z takýchto tabletiek urobilo univerzálne lieky. Dôležitejšia je zdravá životospráva, ktorá môže zabrániť vzniku ochorení. Magické pilulky stále liečia len následky.