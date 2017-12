Maďari chcú Open Source, šetriť však neplánujú

6. apr 2009 o 14:00 Milan Gigel, (mg)

Až 40 miliónov eur má z maďarského štátneho rozpočtu putovať na kúpu softvéru, ktorý spĺňa jedinú podmienku – má otvorený kód. Ministerstvo pre informačné technológie rozhodlo o tom, že až 50 percent softvéru bude musieť pri verejnom obstarávaní byť otvoreného.

Cieľom je otvoriť trh pre firmy, ktoré doposiaľ do štátneho segmentu prístup nemali. Doposiaľ platné pravidlá stanovovali, od ktorých vývojárov možno softvér kupovať, a od ktorých nie. Na zozname dominoval Microsoft a Novell.

To, čo sa môže na prvý pohľad zdať byť dobrým zámerom bude vo výslednom meradle skôr komplikácia. Subjekty budú musieť aj proti svojej vôli hľadať softvérové riešenia, ktoré do ich infraštruktúry nebudú musieť zapadať tak, ako by si predstavili. Štát im prikazuje kupovať to, čo im nemusí vyhovovať, s čím môže súvisieť množstvo ďalších nákladov. Konečné výdavky tak budú vyššie, alebo peniaze poputujú za softvér, ktorý nemusí uspieť.

Ak by vláda iba otvorila cestu svetu OSS, bolo by všetko úplne inak. Nariadiť však presný podiel v obstarávaní je viac či menej pritiahnuté za vlasy.