Conanov vek pre dospelých na 14 dní zadarmo

6. apr 2009 o 11:45 Ján Kordoš

Dospelý nádych a náročné boje v krvavom svete si budete môcť konečne pred samotným zahraním na niekoľko dní vyskúšať a k pravidelným mesačným poplatkom pristúpite až po skúsenostiach s hraním. Funcom totiž uvoľnil špeciálnu free verziu, ktorú si môžete stiahnuť napríklad z domovskej stránky hry (7-dňový trial) alebo po zaregistrovaní a prihlásení cez Fileplanet dostanete k dispozícii špeciálnu 14-dňovú verziu Age of Conan.

Viceprezident predaja a marketingu, Morten Larssen, povedal, že teraz nastal ten správny čas na otvorenie brán do nového Age of Conan. Alebo topiaci sa aj slamky chytá? Pravda je niekde v strede: Funcom chcel istotne vytvoriť veľké MMORPG, z ktorého by im tiekli peniaze ako Blizzardu, no napokon tu máme hru, ktorá si na seba zarobí, ale masovým hitom sa zatiaľ nestala. Možno jej pomôže práve tento free client.

Zdroj:Kotaku