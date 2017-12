Spoločnosť THQ po prepúštaní zachránená a s novými plánmi

6. apr 2009 o 11:15 Ján Kordoš

Po škrtoch sa podarilo znížiť pôvodne plánované výdaje o 220 miliónov amerických dolárov, čo je nezanedbateľná položka v rozpočte. Síce sa prepúšťalo vo Volitione (Saint´s Row, Red Faction) a mnohé herné štúdia sú definitívne na dne (Big Huge Games, Heavy Iron Studios...), no THQ sa udržal a môže naďalej zamestnávať stovky ľudí a pomáhať tvorcom s financovaním.

Vo fiškálnom roku 2010 (apríl 2009 – marec 2010) dokonca očakávajú zisk. Preto došlo k oznámeniu nových projektov, ktoré by mali udržať nastavenú latku kvalitných a predávaných herných titulov. V tomto fiškálnom roku by sa mali objaviť hry ako Red Faction: Guerilla, Company of Heroes Online, Marvel Superhero Squad, Darksiders, MX vs. ATV, Drawn to Life, WWE a animáky od Pixaru. Už teraz je zrejmé, že o rok-dva neskôr sa dočkáme tretieho Saint´s Row, počíta sa aj s Red Faction 4, Juice Games by mali priniesť svoje nové preteky, neoznámený akčný projekt chystá Relic, podľa úspechu jednotky sa objaví Darksiders 2, chystajú sa online svety WWE a Warhammeru 40.000, pravidlom sa stanú každoročné novinky zo sveta WWE a UFC.

Neznie to zle a napriek menšiemu počtu chystaných projektov by THQ mohlo zabodovať vhodným prispôsobením sa cieľovej skupine. Menej je niekedy viac.

Zdroj:Shacknews