V Japonsku znovu dominuje Nintendo

Predaj konzol a handheldov

Nintendo DSi - 57,401

PSP - 54,148

PlayStation 3 - 22,825

Wii - 17,276

Nintendo DS Lite - 8,408

PlayStation 2 - 5,246

Xbox 360 - 4,849 Rebríček predajnosti hier

01. Mobile Suit Gundam: Senjou no Kizuna Portable (PSP) - 85,000 / NEW

02. Makai Senki Disgaea 2 Portable (PSP) - 39,000 / NEW

03. Yu-Gi-Oh! 5D's Stardust Accelerator: World Championship 2009 (DS) - 37,000/NEW 04. Mario & Luigi RPG3!!! (DS) - 36,000 / 465,000

05. Super Robot Taisen K (DS) - 32,000 / 149,000

06. Jikkyou Powerful Pro Baseball 2009 Live (PS2) - 27,000 / 77,000

07. Monster Hunter Portable 2nd G (PSP the Best) (PSP) - 24,000 / 531,000

08. Musou Orochi Z (PS3) - 21,000 / 169,000

09. Resident Evil 5 (PS3) - 17,000 / 427,000

10. Rittai Picross (DS) - 16,000 / 79,000

11. Sunday x Magazine: Taisen Action (PSP)

12. Vitamin Z (PS2)

13. Hayate no Gotoku! (PSP)

14. Metal Fight Beyblade (DS)

15. Wii Fit (Wii)

16. Shin Sangoku Musou Multi Raid (PSP)

17. Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Next (Wii)

18. Wii de Asobu: Pikmin 2 (Wii)

19. Taiko no Tatsujin Wii (Wii)

20. Yu-Gi-Oh 5D's: Wheelie Breakers (Wii)

21. Suzumiya Haruhi no Heiretsu (Wii)

22. Rhythm Tengoku Gold (DS)

23. Mario Kart Wii (Wii)

24. Bokujou Monogatari: Sugar Mura to Minna no Negai (PSP)

25. Trigger Heart Exelica Enhanced (PS2)

26. Wagamama Fashion Girls Mode (DS)

27. Seventh Dragon (DS)

28. Amagami (PS2)

29. Yakuza 3 (PS3)

30. Crayon Shin-Chan: Arashi o Yobu - Nendororo~n Daihenshin (DS)