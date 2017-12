Red Alert 3: Uprising - červený útok s novou podporou

Je obdivuhodné, že dnes, v časoch bohatého DLC obsahu k obrovskému množstvu hier, sa objavuje tradičný datadisk.

3. apr 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Menej už, že vychádza k obľúbenej strategickej sérii, ktorej tretí diel síce nepatrí medzi najlepšie, no napokon po chvíľkovom zamietnutí nostalgických myšlienok (Red Alert 2 je aj tak najlepší) sme sa bavili. Red Alert 3: Uprising totiž prichádza pomerne rýchlo po treťom červenom útoku a badať to len na jednom mieste. Hoci je to nelogické, Uprising neobsahuje multiplayer. Prvá a zrejme jediná, závažná chyba vás nechá postávať s otvorenými ústami, avšak to len do momentu, kedy zistíte, čo všetko vás čaká v hlavnom menu.

Tradičné ťaženie je tentoraz rozdelené medzi štyri strany. Nepribudla žiadna špeciálna strana, len sa pokúsili vývojári trochu experimentovať a výsledok, hoc nie je zlý, má k plnej hrateľnosti ďaleko. Kampaň pokračuje v rozprávaní – a znovu to vyhral dobrý západ, takže sa sovietska armáda utiahla do ústrania. Ale len na oko. Sovieti sa boja vplyvu megakorporácie FutureTech, ktorá si svoje základne na testovanie postavila za hranicami bohatého západu a len čas ukáže, či nejde o tajnú dohodu s výsledkom ovládnutia sveta. Japonský kolos sa bráni v svojej kampani sovietskemu ataku, ktorý tak robí z dlhej chvíle a „modrý“ západ zas šíri svoje meno vždy a všade. Aj za cenu obetí. Príbeh je znovu doplnený o filmové sekvencie, ktoré by mali trvať dokonca až 30 minút, čo je pre prídavok slušná minutáž. Zo známejších osobností môžeme predstaviť Malcolma McDowella, ktorý si zahrá prezidenta Európskej Únie, Holly Valance ako reportérku, Jodi Lyn O´Keefe predstavuje hovorkyňu FutureTechu (a chladne tváriace sa ženy v kostýmoch majú niečo do seba), Jamie Chung, nechýbajú Gemma Atkinson či Ivana Milicevic. Hrané sekvencie sú znovu milo príťažlivé (hlavne nežné pohlavie v nich), akoby vystrihnuté z akčných filmov z 80.rokov. Presne také ich milujeme. Dostanete ich pred každou misiou, v priebehu úloh zas nechýbajú rozširujúce hlásenia.



Tieto kampane sú však kratučké, misií je len zopár, a preto sa budeme venovať štvrtej, v ktorej si zahráte výhradne za jednu postavu, Yuriko Omega. Strategická stránka ustúpi v maximálne možnej miere do pozadia a núka sa prirovnanie k Diablu alebo skôr izometrickej arkády typu Crusader. Na tento skvost z doby dávno zabudnutej si však málokto spomenie, preto si predstavte v strede obrazovky postavičku, ktorú ovládate myšou (pre vyvolanie každého pohybu musíte kliknúť, nefunguje „diabolské“ držanie tlačidla) a likvidujete nepriateľské jednotky klikaním na ne. Yuriko je malé dievčatko s nevšednými paranormálnymi schopnosťami. Pripomína Almu z Fearu. Podobne aj Yuriko ide cez mŕtvoly za svojim cieľom, stratenou sestrou. Trojica úrovní je príjemným spestrením aj vďaka štvorici schopnosti (telekinéza, obranný štít, tlaková vlna, získane protivníkových jednotiek na svoju stranu), ktoré dopĺňajú obyčajné útočenie. Devastujúca sila Yuriko je skvostná, ničenie budovy jej zaberie chvíľu, s bežnými jednotkami sa však musí vyrovnávať dlhšie. Zdravie si dopĺňate na špeciálnych miestach. Pri návšteve terminálu posuniete príbeh trochu ďalej a zároveň dostanete bod, ktorý investujete do niektorého zo zlepšenia (zdravie, väčší účinok niektorej zo schopností, rýchlosť...). Monotónna hrateľnosť sa snaží byť odbúraná béčkovým príbehom a meniacim sa prostredím. Funguje to len z časti – nezbierate ani skúsenosti, ani žiadne predmety a na arkádu sa Yuriko ovláda trochu nemotorne. Hlavným dôvodom slabšieho pohltenia je fakt, že akcia je príliš pomalá. Ale ako relax od strategických úrovní to berieme.

Pre všetky misie v Uprising je však charakteristické jedno. Už sa s vami nebude nikto maznať. Po spustení mapy na strednú úroveň zostanete zarazení vysokou náročnosťou, ktorá potrestá aj tú najmenšiu chybičku. Keďže je dosť úrovní založených na pochode jednotiek bez možnosti výstavby základne, musíte sa mať neustále na pozore, pretože aj ten najmenší pešiak môže byť v konečnom zúčtovaní dôležitý. Obavy z toho, že väčšina úrovní sa zaobíde práve bez postupného budovania impéria vás však nemusia mátať. Náročnosť výrazne stúpla. Umelá inteligencia je dôraznejšia, agresívnejšia, rýchlejšia. Na zložitejšie taktickejšie manévre, kedy by protivník viedol útok z viacerých strán na nechránené časti vašej základne síce nehrozia, ale on vás dokáže doslova zadupať do zeme. Kto niekedy skúsil staršie prídavky zo sveta Command & Conquer, vie svoje. Hoc ide o stand-alone datadisk, čiže samostatne spustiteľný prídavok, od začiatku prežijú len tí najlepší. To len upozorňujeme, nič pre čajových stratégov. Tých zopár misií v kampani napokon zvládnete, nájdete ich tu však len tucet, čo je i pri maximálne hodinovej dĺžke na jednu mapu trochu málo.

Nových jednotiek je niekoľko, zdali sa nám však mierne nevybalansované. Sovietska strana ponúka vynikajúceho Desolatora (protipechotná jednotka striekajúca kyselinu sírovú), rýchle Mortar Cycle (dvojmiestny motocykel s mínometom), gigantického Reapera (protipozemný a protiletecký gigant, chodiaca pevnosť) a objekty či jednotky drviaci Grinder. Spojenecká armáda sa môže pochváliť Cryo legionárom (zmrazí čokoľvek), efektívnym Pacifier FAV (ťažká artiléria a guľomet v jednom), bombardéry Harbinger, ktoré vás donútia mať účinnú protileteckú obranu, pretože vo väčšom počte dokážu nechránené územie zrovnať so zemou behom okamihu. Konečnou je špeciálny Tank X-1. Všetko ide o technologické novinky z FutureTechu. Cisárstvo vychádzajúceho slnka disponuje účinnými lukostrelcami Archer Maiden, protipancierovým robotom Steel Ronin s fakt sexi halapartňou a pomerne zbytočne drahou Giga Fortress – taká malá, plaviaca sa základňu.

To samozrejme nemôže byť všetko. Okrem skirmishu s množstvom máp a počtom nastaviteľných protivníkov hrajú dôležitú úlohu aj tzv. Výzvy, v originále Commander´s Challange. Ide o obyčajné mapy, ktoré nie sú pospájané žiadnou príbehovou linkou. Celkovo ich nájdete v Uprising 50, avšak budete si ich musieť postupne odomknúť splnením hlavnej úlohy v predošlej mape. Po dokončení mapy dostanete novú jednotku, ktorú budete môcť využívať. Na začiatku máte totiž pomerne obmedzené možnosti výroby. Niekoľko desiatok máp je úplne nových, zlomok recyklovaných, ale vôbec si to nevšimnete, pretože každá z nich je nadpriemerná a nebudete mať dojem vypľutia amatérskym generátorom. Pokojne by sa uživili i v rozsiahlejšej kampani. Čo je však najlepšie, splnenie všetkých úloh vám zaberie pekných pár hodín a tentoraz reči vývojárov o približne 30 hodinách čistého hrania neklamú. Toto je skutočne poriadna porcia a nezabudnite na spomínaný skirmish mód.

Takmer všetko ostatné zostalo tak ako to poznáme z Red Alertu 3 či predchodcov. Mierne izometrický pohľad, nádherne spracovaná voda, využívanie obojživelných jednotiek, nutnosť vytvorenia rôznorodej armády, skvelé filmy, výbuchy, huriavk na mapách... to všetko sa vrátilo do starých koľají. Nekazí to kooperatívne hranie buď so živým hráčom alebo podporou umelej inteligencie. Horšie však je, že si nezahráte ani po LAN-ke či prostredníctvom internetu. Multiplayer sa tentoraz nekoná. Je to jedna z neospravedlniteľných chýb? Ani nie, berme totiž Uprising ako datadisk zameraný výhradne pre singleplayerových priaznivcov. Vedia, do čoho idú a dostanú poriadnu porciu zábavy. Na rozdiel tretieho Red Alertu sa dokonca snažili vývojári o návrat k predošlým dielom, čo sa z časti podarilo, stále to však ešte nie je ono, chýba tam drvivé pohltenie akčnou stratégiou. Uprising je však správnym vykročením k fanúšikom. Škoda len toho multiplayeru.

P.S. Ešte jedno malé upozornenie. Datadisk je možné si len stiahnuť, krabicovú verziu v obchodoch nenájdete.