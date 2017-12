Hľadači UFO majú novú zbraň. Google Earth

Nadšenci „lietajúcich tanierov“ skúmajú oblohu pomocou satelitných snímok z modernej aplikácie. Nie vždy trafia do čierneho.

LONDÝN, BRATISLAVA. Už netreba hodiny striehnuť na oblohu, či náhodou niečo nepriletí. Nadšenci UFO majú novú zbraň, ktorá im pomáha zhromažďovať dôkazy, že „už sú tu“. Google Earth.

Hľadači návštevníkov z vesmíru začali používať moderný softvér, ktorý im ponúka satelitné zábery planéty. Na internete je množstvo snímok neidentifikovateľných predmetov, ktoré sa našli vďaka Google Earth.

O jednom z najnovších prípadov „UFO zo satelitu“ informoval britský bulvárny denník The Sun. Osemnásťročná čitateľka z Londýna poslala redakcii snímku z programu Street View, ktorý umožňuje virtuálne sa pohybovať v meste. Na snímke z Londýna je na oblohe deväť malých neidentifikovateľných predmetov.

UFO nad Londýnom

„Kontrolovala som cestu, či sa tu môžem stretnúť s priateľmi. Vyzeralo to veľmi zvláštne, tak som si to priblížila,“ povedala Feye Sharpová z východného Londýna.

„Myslela som si, že sú to lietadlá, ale vyzerali príliš blízko seba. Možno to bolo UFO,“ citoval ju denník Sun. O objekty vyjadril záujem aj Nick Pope, britský expert na neidentifikovateľné predmety.

„Je to jeden z najmimoriadnejších obrázkov UFO, aký som doteraz videl. Ministerstvo obrany by to malo urgentne vyšetriť,“ povedal pre portál examiner.com. „Jediná vec, ktorá by to mohla byť, sú Červené šípy. A tie to nie sú,“ dodal pre Sun.

Aj satelit môže klamať

Pope je podľa svojej internetovej stránky bývalým expertom na neidentifikovateľné predmety britského ministerstva obrany. Práve pred týždňom zverejnil národný archív ďalšie údaje tohto ministerstva o stretnutí s nevysvetliteľnými lietajúcimi objektmi. To, že ich britské úrady nevedeli vysvetliť, však neznamená, že majú mimozemský pôvod.

Britský prípad ani zďaleka nie je jediný, keď pomocou Google Earth a jeho aplikácií nadšenci UFO našli niečo zvláštne. Niekedy sa však podobné nájdenia vysvetlia veľmi ľahko.

Rumunskí experti na neidentifikovateľné predmety nedávno žiadali ľudí, aby im prestali posielať snímky z Google Earth, ktoré ukazovali niečo zvláštne pri meste Temešvár. Ukázalo sa, že to, čo z vesmíru vyzerá ako UFO, je v skutočnosti obyčajná okrúhla stavba.