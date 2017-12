Kuriatka sú šikovní malí matematici

Talianski vedci tvrdia, že práve vyliahnuté kuriatka majú jednoduchú schopnosť rátať. Znamenalo by to, že matematika môže byť živočíchom vrodená.

3. apr 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Je schopnosť počítať vrodená? Možno. Čosi naznačujú výsledky testov talianskych vedcov. Nevravia však o ľudskej schopnosti počítať, hovoria o zvieratách. Konkrétne o čerstvo vyliahnutých kuriatkach.

Vyberali si väčšiu kopu

Keď sa malé žlté čudo vyliahne z vajíčka, väčšinou ho považujeme za zlaté. Málokto by ho však nazval matematikom. Vedci z univerzít v Padove a Tridente teraz podľa BBC tvrdia, že takými počtármi sú. Aspoň v rámci istých možností, ani ľudskí novorodenci nedokážu pracovať s integrálmi.

Malým kuriatkam pripravili test. Uložili ich do priehľadného boxu a za prekážky skrývali obaly od kindervajíčok tak, aby to mladé vtáky mohli vidieť. Následne ich pustili - kuriatka si vždy vybrali viac kindervajíčok. „Zistili sme, že kuriatka smerujú k väčšej skupine objektov, ktoré im prídu povedomé,“ povedala Lucia Regolino z univerzity v Padove. Dokonca sa tak stalo aj vtedy, ak plastové obaly pred ich vypustením viac ráz popresúvali. „Stále si vyberali správne.“

Na výsledkoch výskumu je pritom zaujímavé nielen to, že kuriatka si vždy vyberali väčšiu kopu objektov, ale že tak robia bez akéhokoľvek predchádzajúceho tréningu. Mohlo by to znamenať, že schopnosť rozlišovať počty je dokonca aj pri vtákoch vrodená.

Vrodená matematika

Je už dlhšie známe, že okrem ľudí dokážu rátať aj niektoré druhy zvierat. Prinajmenšom isté druhy opíc, hovorí sa dokonca aj o psoch. Žiaden výskum však doteraz neskúmal, či táto schopnosť nie je apriórnym inštinktom.

U ľudí pritom filozofi i psychológovia už dlhšie špekulujú, že práve schopnosť počítať a používať reč sú vrodené a nie učením nadobudnuté schopnosti.

Ak by sa čosi podobné potvrdilo dokonca pri zvieratách - a výsledky experimentov s kuriatkami to naznačujú – znamenalo by to posun v chápaní mentálnej výbavy živočíchov.