V Európe sa dá volať už aj z lietadiel

V Európskom vzdušnom priestore už lieta 27 lietadiel vybavených zariadeniami na bezpečné používanie mobilných telefónov počas letov.

2. apr 2009 o 13:55 SITA

Európska komisia (EK), ktorá pred rokom zaviedla spoločné pravidlá bezpečného používania mobilných telefónov na palube lietadiel predpokladá, že do konca tohto roku sa počet lietadiel v ktorých bude možné telefonovať, zdvojnásobí.

"Možnosť používať mobilné telefóny počas letu najviac ocenia obchodní cestujúci a mladí pasažieri. Je to zároveň zaujímavý obchodný model pre európske spoločnosti," uviedla eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. Operátori by podľa nej mali zabezpečiť, aby ceny mobilnej komunikácie zostali primerané. "Ak sa tak stane, služby mobilnej telefónie na palube sa môžu pre európske spoločnosti stať výhodou na konkurenčnom globálnom trhu leteckej dopravy," uviedla Redingová.

Po zavedení jednotných pravidiel EK mohli o rok neskôr dvaja poskytovatelia služieb mobilnej komunikácie na palube lietadiel, spoločnosti OnAir a AeroMobile, začať v Európe podnikať. Poskytovatelia vytvárajú partnerstvá s leteckými spoločnosťami, ktoré majú záujem o to, aby sa takéto služby sprístupnili ich cestujúcim.

"V súčasnosti túto službu do svojej flotily zavádzajú traja európski leteckí prepravcovia - Ryanair, TAP a bmi. Je to sľubný začiatok, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že ostatné aerolínie v súčasnosti už takisto uskutočňujú technické skúšky," uvádza sa v správe komisie. Ako ďalej EK uviedla, zo súčasných informácií vyplýva, že cena za službu bude približne od 1,6 € za minútu hlasového volania a od 0,43 € za textovú správu, v závislosti od toho, služby ktorého pozemného mobilného operátora cestujúci využíva.

Komisia prijala regulačné opatrenia v apríli minulého roku s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku mobilnej komunikácie na palube lietadiel v celej EÚ a vytvoriť podmienky pre spoločnosti na to, aby mohli tieto služby poskytovať na letoch, ktoré často prekračujú viaceré hranice. "Letecký roaming", alebo mobilné volania a textové správy uskutočnené na palube lietadiel, sa považujú za medzinárodný roaming podobne, ako pri pozemných službách. Prvé príklady ukazujú, že sadzby za služby sú podstatne nižšie, ako za služby pevnej telefónie na palube ponúkané prostredníctvom satelitu v minulosti. Mobilná komunikácia počas letu nespadá do rozsahu opatrení Komisie o roamingových sadzbách za hlasové a dátové služby, pretože tieto služby sa považujú za inovačnú službu na vynárajúcom sa trhu, a preto sadzby určuje poskytovateľ služby.