Nový digitender vyhlási TÚ v najbližších týždňoch

Nové výberové konanie na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T) na Slovensku zrejme Telekomunikačný úrad SR (TÚ) vyhlási už tento mesiac.

1. apr 2009 o 14:41 SITA

Po rokovaní vlády to povedal minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

"Komunikujem s TÚ, myslím si, že do nejakých dvoch, troch týždňov by mal byť vyhlásený," povedal Vážny. S vyhlásením nového tendra sa podľa slov ministra Vážneho čakalo na schválenie materiálu, ktorým sa mení forma štátnej dotácie set-top-boxov pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. "V podstate sme čakali na to, aby vláda schválila tento materiál, pretože sme nechceli, aby bol vyhlásený tender a nemali sme riešenú podporu digitálneho vysielania," povedal Vážny. V novom variante navrhlo MDPT podporiť skupinu znevýhodnených občanov poukážkou v maximálnej hodnote 20 eur na osobu. Celkové nároky na štátny rozpočet by boli v prípade tohto variantu v sume 10,626 mil. eur, čo je oproti variantu so 70-percentnou podporou z ceny set-top-boxov pre znevýhodnené skupiny menej o približne 96,2 až 213,7 mil. eur, v závislosti od zvoleného kompresného štandardu a z toho vyplývajúcej ceny set-top-boxov.

Samo ministerstvo tento variant považuje za minimálnu hranicu efektívne vynaložených prostriedkov z hľadiska požadovaného cieľa. "Toto bude asi také optimálne riešenie, ktoré zabezpečí to, že sociálne slabšie skupiny budú mať určitú dotáciu a zároveň vyrieši aj to, že dôjde k plynulému prechodu na digitálne vysielanie s podporou sociálne slabších skupín," povedal Vážny. TÚ odštartuje výberové konanie na prevádzkovateľa 1. a 2. multiplexu a druhé výberové konanie na prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu podľa hovorcu úradu Romana Vavra v najbližších týždňoch. "Na tom, že pokiaľ toho víťaz bude schopný, bude riadne vysielanie môcť začať už koncom roku 2009 sa nič nemení. Rovnako sa nič nemení na tom, že víťaz bude musieť splniť to, k čomu sa zaviaže vo svojej ponuke," informoval v stredu agentúru SITA Vavro. Posledný komunikovaný termín štartu nového digitálneho tendra odhadol TÚ ešte vlani na začiatok tohto roka. "TÚ vyhlási výberové konanie bez zbytočného odkladu začiatkom roku 2009. Kritériá budú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, tak ako to ukladá zákon," uviedol pre agentúru SITA hovorca TÚ Roman Vavro 9. decembra minulého roku.

Do pôvodného tendra, ktorý bol vyhlásený už 20. augusta sa prihlásili štyria záujemcovia, ktorými boli slovenské spoločnosti Telecom Corp. a Towercom a zahraničné spoločnosti Valtech Communications Inc. z Kanady a Österreichische Rundfunksender GmbH & CoKG (ORS) z Rakúska. TÚ ho zrušil v polovici decembra minulého roka. Dôvodom bola podľa úradu zmena plánu využitia frekvenčného spektra tak, aby bola v súlade s takzvaným plánom prechodu z analógového na digitálne vysielanie. "TÚ považuje zmenu plánu využitia frekvenčného spektra za takú podstatnú zmenu okolností, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo, že má za následok zrušenie predmetného výberového konania," informoval TÚ po jeho zrušení.

Vyhlásený tender mal viacero hodnotiacich kritérií. Najdôležitejším z nich, podľa počtu bodov, malo byť technické riešenie a rýchlosť budovania siete obidvoch multiplexov a pokrytie obyvateľov jeho signálom. Medzi ďalšie dôležité kritériá patria v poradí podľa udeleného počtu bodov rozsah poskytovaných služieb, ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie a podpora prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu terestriálneho vysielania na DVB-T. Najmenej bodov mala komisia prideliť kritériám ako priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom siete a schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky sieť multiplexov v stanovenom čase alebo zabezpečiť jej vybudovanie prostredníctvom distributéra signálu.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predpokladá, že nový tender vypracuje TÚ tak, aby pri ňom nevznikli také pochybnosti, ako v prípade zrušeného výberového konania. Ten bol totiž zablokovaný rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I, ktorý potvrdil aj odvolací Krajský súd v Bratislave. Návrh na predbežné opatrenie, podľa ktorého sa mal Telekomunikačný úrad zdržať všetkých činností súvisiacich s tendrom, podala na Okresný súd spoločnosť Telecom Corp, podľa ktorej boli niektoré hodnotiace kritériá nastavené tak, že by spoločnosť vopred vylúčili z tendra. Podľa bývalého šéfa TÚ Branislava Máčaja však za predbežným opatrením stála finančná skupina J&T, ktorá aktívne pôsobí v slovenských elektronických médiách. Máčaj, ktorého parlament na návrh ministra Ľubomíra Vážneho začiatkom decembra minulého roka odvolal, tvrdí, že zrušenie tendra dokazuje stratu nezávislosti Telekomunikačného úradu. O nezávislosť úradu vyjadrila v decembri obavu aj eurokomisárka pre telekomunikácie Viviane Redingová vo svojom liste adresovanom ministrovi Vážnemu.

Digitálne vysielanie úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie najneskôr v roku 2012. DVB-T má vytvoriť priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy. Diváci, ktorí prijímajú analógové vysielanie, si budú musieť po prechode na DVB-T štandard zaobstarať televízor so zabudovaným digitálnym tunerom, alebo set-top-box.