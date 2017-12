Legendárny Excalibur (znovu) ožije

1. apr 2009 o 11:30 Ján Kordoš

Prvé informácie sa objavili už pred niekoľkými mesiacmi, no bublina spľasla a Excalibur stále nikde. Nedávno sa však objavila správa o predaji značky Excalibur, ktorú Martin Ludvík chce vydražiť na aukcii, pričom vyvolávacia cena je 500 tisíc Kč (+DPH). Mierne vyššiu sumu odôvodňuje jednoduchými výpočtami a kalkuláciami, ktorých výsledkom je jediné: takmer okamžitý zisk. Až sa nám to nechce veriť. V čase, kedy zabehané a úspešné značky buď znižujú prídel jedla (Level je tenší o pár stránok) alebo podávajú druhotriedne párky s rožkami (úroveň plných hier v Score a plnenie sľubov s nimi...) či dokonca páchajú samovraždy (Doupe, Oficiálny Xbox Magazín, Oficiálny Playstation2 Magazín, GameOn, Gamestar, Next Level...), je veľmi optimistické myslieť si, že Excalibur prerazí a zarobi milióny.

Skutočne – pozrite sa na tú skvelú „analýzu“ a nedajte najavo úžas či dokonca smiech. Ludvík ďalej uviedol, že pokým sa nenájde nik na kúpu legendárnej značky Excalibur (koľko ľudí ju vôbec pozná?), do konca roka začne vydávať Excalibur sám. Znovu.

Zdroj: Excaliburblog