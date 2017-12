Chcete zarobiť na vývoji hier pre úspešné Nintendo Wii?

1. apr 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Znie to teda pomerne jednoducho, veď Nintendo Wii už prekonalo hranicu 50 miliónov predaných konzol v celosvetovom meradle a všetci túto hračku milujú, no nie? No asi nie. Podľa prieskumu New York Time bolo totiž vydaných 486 hier pre Nintendo Wii a z toho len 16 prekonalo hranicu jedného milióna predaných kusov. Navyše je z toho hneď 9 titulov od Nintenda, takže na third-party tituly nám ostalo 7 kúskov. Vidíte, hry pre Nintendo Wii nemusia byť zlatou baňou – teda pokým nejde priamo o Nintendo alebo nevydávate zbierku stupídnych minihier, ktorých výroba trvá zopár mesiacov. Ak vôbec.

Zdroj:Kotaku