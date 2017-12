Android mieri do sveta netbookov

Linux neuspel, Windows zožal plnú slávu. Také je skóre operačných systémov na platforme nízkorozpočtových notebookov. Zdá sa však, že na trh vstúpi už v krátkej dobe nový hráč – Android. Z trhového koláča si tak možno uhryzne aj Google.

1. apr 2009 o 9:35 Milan Gigel, (mg)

Kým s Androidom v netbookoch sa ešte pred nedávnom pohrával iba Asus, teraz vstúpili do hry aj HP a Dell. Firmy si myslia, že systém, ktorý sa v mobilných telefónoch stretol s dobrou odozvou by mohol bodovať aj na zariadeniach s väčším displejom. Intuitívne používateľské prostredie, narastajúci objem aplikácií a svižný beh by mohli byť plusom.

K úspechu však treba ešte priložiť ruku k dielu. Ak nedostane Android softvérovú výbavu, za ktorou sa bude každý hrnúť, stane sa z neho iba ďalší Linux, ktorý v podstate nestojí za nič. Ľudia nemajú radi zmeny. Obzvlášť nie vtedy, ak im komplikujú život.