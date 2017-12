Ninja Blade - konská dávka japonskej šialenosti

Pre niekoho môže byť žáner arkádových akčných hier, v ktorých s prehľadom kraľujú japonské bizarnosti, oddychovou záležitosťou bez šance zaujať dlhodobo. Iný nad novým kúskom chrochtá blahom.

1. apr 2009 o 10:15 Ján Kordoš

Niet sa čo čudovať, od typicky západnej produkcie sú japonské hry iné. A nie je rozdiel, či poviete vetu „Si taká iná!“ nežnému pohlaviu alebo japonskej hre. Vždy to myslíte kladne, ale niekedy je to na nervy.

Ninja Blade vzniká vo vývojárskom štúdiu From Software, z ktorého dielne pochádza aj iná ninjovská séria Tenchu. Lenže to nie je žiadna márovačka, dokonca sa tam musíte zakrádať a zabíjať nepriateľov môžete nepozorovane. Ninja Blade si berie za vzor iný bojový štýl. Poznáte sériu Ninja Gaiden (prípadne PS3 verziu Ninja Gaiden Sigma), ktorá sa minulý rok dočkala druhého, pomerne úspešného dielu? Máte neohrozeného hrdinu, skákajuceho neľudsky vysoko, sekajúceho neľudsky rezko a to je asi tak všetko, čo potrebujete vedieť. V klbku nepriateľov niekedy svojho hrdinu nevidno pre striekajúcu krv a homosexuálne orientovaných protivníkov. Veď ako inak si vysvetlíte fakt, že sa na vás vrhnú ako na korisť a nečakajú foglarovským spôsobom na férovo odseknuté končatiny?

Ninja Blade je podobného, takmer totožného strihu. Náš superhrdina sa tentoraz volá Ken, zavítame do Tokia v roku 2015, kde sa šíri nepríjemná nákaza (samozrejme ide o nepodarený, vojenský projekt, ktorý spôsobil otvorenie brány ani nechcite vedieť kam), ktorú môže zastaviť len a jedine Ken. Japonsko tak leží na našich pleciach a keďže sme duše milosrdné a necháme sa opiť i suchým rožkom, pokorne skáčeme z lietadla a plachtiac vo vzduchu zabíjame svoje prvé monštrá.

Hneď prvé momenty nás presvedčili o tom, že akčnosť a rýchlosť sa dá ešte zvýšiť. Spojenie klasického mlátenia (ľahký a ťažký útok) a akrobacie je často doplnené o špeciálne minihry, ktorých jediným zmyslom je efektné zneškodnenie nepriateľa. Princíp je prostý: na obrazovke vám zabliká symbol tlačidla a vy musíte rýchlo reagovať. Akonáhle sa vám to podarí, superninja Ken predvedie supersek/superskok/superúhybnýmanéver. Takto pokračujete v behu po budove smerom dolu, pohráte s armádou obyčajných pešiakov. Odmenou vám bude súboj s obrovským pavúkom. Toho treba sekať systematicky na určité miesta, ale vy už predsa máte za sebou nejeden súboj s bossom. V prípade, že sa vám sekvenciu tlačidiel nepodarí správne aktivovať, nemusíte zúfať, presúvate sa vždy pred inkriminovanú situáciu.

Skúsili sme demo a to na nás pôsobí skôr kontroverzne. Neberte to hneď zle, ale Ninja Blade v sebe nezaprie inšpiráciu konkurenčným Ninja Gaiden. V dobrom i zlom. Ponúka síce zopár odlišností a spracovanie je vcelku zaujímavé, minihry zábavné, náročnosť nie je zbytočne vyhrotená a presekať sa presilou jednoducho presekáte a nebudete popoťahovaní za jeden nepodarený útok alebo krytie. Mlátite okolo seba, po čase sa naučíte krásne útoky a budete medzi nepriateľmi doslova tancovať. Nechýbajú ani akrobatické kúsky ako beh po stenách, ale to zistíte hneď po pár sekundách plachtiach vo vzduchu a bežiac po mrakodrape smerom na ulicu. Opakujú sa však negatíva: neprehľadnosť, šialená kamera, príliš nemeniaci sa koncept.

Uvidíme ako prejde Ninja Blade niekoľko hodín trvajúcim testovaním, atmosféra vyzerala vcelku zaujímavo, typicky hrdinsky, ale obávame sa príliš veľkej monotónnosti. K dispozícii sme mali trojicu zbraní, chcelo by to pridať na ich vylepšovaní. Ozvučenie veľa vody nenamúti a anglický dabing nahovorený japonskými hercami má svoje čaro. Hudba však zapôsobila. Skvostná kombinácia japonských melódií s náznakmi jazzu a orchestrálnych prvkov vedia dokonale navnadiť. Ohromné množstvo interaktívnych scén nás však napokon dokázalo upútať, takže nám neostáva nič iné ako dôverovať tvorcom z From Software.