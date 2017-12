Cirkev zbližuje Darwina a dogmy

Evolučná teória sa nebije s učením cirkvi, názory, že je dôkazom neexistencie Boha, však Vatikán označil ako absurdné.

4. mar 2009 o 16:17 Tomáš Hudák

RÍM, BRATISLAVA. Darwin a Genesis sa nevylučujú. Katolícka cirkev už niekoľko rokov tvrdí, že viera a rozum nestoja v otázke prelomového učenia Charlesa Darwina proti sebe. Pri príležitosti 150. výročia vydania jeho významného spisu Pôvod druhov zorganizoval Vatikán päťdňovú konferenciu, ktorá má preskúmať evolučnú teóriu a jej zlučiteľnosť s učením cirkvi o stvorení sveta Bohom.

„Veríme, že akokoľvek vznikol život a vyvíjal sa, nakoniec Boh je stvoriteľom všetkých vecí,“ povedal agentúre AP arcibiskup William Levada, prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Vatikán: Prijateľná teória

Levada by tiež nemal chýbať na pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde budú o evolučnej teórii a jej vzťahu ku kresťanstvu diskutovať poprední biológovia, paleontológovia a genetici s teológmi a filozofmi z celého sveta. Levada médiám povedal, že existuje „široký priestor“ pre vieru vo vedecký základ evolúcie i Boha ako stvoriteľa Zeme.

Odmietol však tvrdenia biológa a spisovateľa Richarda Dawkinsa, že evolúcia je dôkazom neexistencie Boha a označil ich za absurdné.

Charles Darwin.

„Samozrejme, že to považujeme za absurdné a nedokázané,“ citovala agentúra AP Levadu. Katolícka cirkev sa zmierila s evolučnou teóriou oficiálne už v roku 1950 encyklikou Pia XII., ktorá ju označila za neodporujúcu učeniu o stvorení sveta.

O tom, že „ide o viac, ako len hypotézu“, hovoril aj pápež Ján Pavol II. a tento názor potvrdil aj jeho nástupca Benedikt XVI. V septembri 2008 sa dokonca arcibiskup Gianfranco Ravasi, prefekt pápežskej Rady pre kultúru, v mene cirkvi oficiálne ospravedlnil Darwinovi.

Evolučná teória Charlesa Darwina o tom, že človek sa postupne vyvinul z jednoduchších organizmov, rozvírila pred viac než storočím ostré debaty o tom, ako to s pôvodom človeka naozaj je. V posledných rokoch sa o tejto téme čoraz viac diskutuje aj v kresťanských kruhoch, keďže náuka o pôvode človeka je súčasťou náboženskej výučby v školách.

Richard Dawkins.

Evolučnú teóriu úplne odmietajú stúpenci kreacionizmu, teda princípu priameho stvorenia sveta Bohom. Tento názor výrazne prevláda v Amerike, kde v 20. rokoch minulého storočia niektoré štáty dokonca zakázali vyučovať darvinizmus v školách.

Darvinisti a kreacionisti

Do postoja cirkvi k darvinizmu vniesol zmätok aj kardinál Christoph Schönborn svojou esejou pre New York Times v roku 2005. V nej kritizoval neodarvinistov a odmietol výklad, že človek je produktom neriadeného procesu náhodných variácií.

Schönborn sa priklonil k variácii teórie inteligentného dizajnu, ktorá tvrdí, že Boh do vývojového procesu priebežne zasahuje. Profesor Francisco Alaya, americký biológ, ktorý na konferencii tiež vystúpi, však tejto teórii oponuje tým, že Boh by predsa nepotreboval opravovať svoje dokonalé dielo. „Dizajn existujúcich organizmov nie je to, čo by ste očakávali od inteligentného inžiniera,“ citovala Alayu britská BBC.