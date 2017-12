Na plazme čosi „smrdí", odchod plánuje aj LG

Znamenalo by to, že z biznisu s plazmovými televízormi by odišiel tretí najväčší výrobca sveta. Voľný trhový podiel by sa tak rozdelil medzi Panasonic a Hitachi, ktorí držia prvé dve priečky.

3. mar 2009 o 10:55 Milan Gigel, (mg)

Oznámil to v rozhovore s Kyodo News viceprezident spoločnosti Lee Gyu-hong. LG Electronics. Ako uviedol, firma zvažuje, či nie je najlepší čas opustiť segment plazmových panelov a začať sa naplno venovať LCD technológiám a ich nástupcom. Zdá sa, že vo svete plaziem sa čosi deje. Buď sa investície do technológie nevracajú, alebo je natoľko zastaralá, že výrobcovia si uvedomujú, že sa treba vydať iným smerom. Z tohto segmentu odchádzajú firmy jedna po druhej. Pred nedávnom ohlásil ukončenie výroby a predaja Pioneer, po ňom rovnakú správu priniesla firma Vizio.