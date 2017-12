Chceme viac sexu v hrách

3. mar 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Winda Benedetti píšuca pre stránku americkej televíznej stanice MSNBC sa nečakane postavila na stranu sexu v hrách a kritizuje ostatné médiá za to, že považujú sexuálne scény vo videohrách za morálne bahno, pričom násilie a nahé scény vo filmoch im nevadia. Narážky na sexuálne scény z hry Mass Effect považuje Benedetti za zbytočné, pretože omnoho odvážnejšie ukážky nájdeme v bežnom filme, ktorý má nižší rating ako hry, v ktorých sa vyskytujú reálne scény – tie dostávajú automaticky označenie 18+, čiže sú určené len pre dospelých.

V MSNBC ďalej kritizovala strach zo sexuálnych scén: keďže obyčajní, dospelí ľudia praktizujú sex, prečo by ho nemohli mať aj virtuálni hrdinovia a postavy? Prečo by nemohli byť ukázané pohlavné orgány bez zbytočného omieľania kazenia morálky v médiách? Sex je v hrách pomerne veľkým tabu, avšak niektorí vývojári sa nedajú odradiť a pikantnú scénu do svojej hry zaradia aj za cenu vyššieho ratingu. Už podľa spracovania je zrejmé, že o sexuálne scény a obnažené telá (v prípade Mass Effectu mohlo ísť dokonca aj o lesbický sex: záležalo totiž na tom, aké pohlavie svojho hrdinu s hráč zvolil na začiatku hry) vôbec nejde a len dopĺňajú dospelý dej.

Zdroj: Joystiq