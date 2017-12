Stiahnite si hrateľné demoverzie prichádzajúcich hier

3. mar 2009 o 10:00

Tom Clancy´s HAWX

Naše dojmy z tejto leteckej hry už poznáte a teraz si to môžete vyskúšať sami. Na výber dostanete hneď trojicu lietadiel (F-16A Fighting Falcon, SU-35 Super Flanker a AV-8B-Harrier II), s ktorými si zalietate v dvoch módoch – so zapnutým a vypnutým pomocníkom.

The Last Remnant

Typické japonské RPG sa nečakane objaví nielen na konzolách, ale poctí svojou návštevou aj platformu osobných počítačov. Na ďalšie prekvapenie ponúkne aj hrateľnú demoverziu (je to predsa RPG, aj keď japonské), v ktorej sa proti vám môže v jednom momente postaviť až 70 protivníkov. Vyskúšajte, uvidíte.

Men of War

Nezabúda sa ani na stratégov, ktorí si budú môcť vyskúšať klasické taktizovanie v období Druhej svetovej vojny. Jednou z výhod hry je plne upraviteľný interface, takže si jednotlivé ovládacie panely môžete rozhodiť podľa svojho gusta.

NecroVisioN

Ak si chce niekto zastrieľať, je tu strieľačka najhrubšieho zrna – čo však čakať od ľudí, ktorí sa podieľali na tvorbe Painkillera? Akčná hra z vlastného pohľadu vsádza na jediné: rýchlu streľbu, kosenie nepriateľov a adrenalínovú akciu. Nič viac a nič menej. Demoverzia vám dokáže, či si chcete oddýchnuť práve pri tomto druhu hry.

